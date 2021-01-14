Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kenan ve Salih için pazarlık
14.01.2021 - 07:00 |

Kenan ve Salih için pazarlık

Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düssseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor.

ABONE OL

Siyah-beyazlıların sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki golcü futbolcu için resmi teklif yaptığı ve Alman kulübünden cevap beklediği öğrenildi.

Bundesliga’ya dönme mücadelesi veren Düsseldorf’un Kenan’ı bırakmak istemediği ancak Beşiktaş’ın da ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Kulüplerin kısa süre içinde imzaları atabileceği aksi halde ise Karaman’ın sezon sonunda bedelsiz olarak siyah-beyazlı ekibe geleceği belirtildi.

Kartal’ın, Bundesliga ekibi Köln’de top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan’ı da renklerine bağlamaya çalıştığı öğrenildi. Kenan Karaman gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Salih için Alman ekibine teklif yapıldığı ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Köln’de ilk 11’de düzenli şans bulan genç oyuncu 16 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.

Kenan ve Salih için pazarlık

Nicolas Pepe'den antrenmanda şık gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Onyekuru;'da kriz çıktı! G.Saray...
    Onyekuru;'da kriz çıktı! G.Saray...
  2. Fenerbahçe'den resmi teklif!
    Fenerbahçe'den resmi teklif!
  3. Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!
    Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!
  4. Efeler'den dev adım!
    Efeler'den dev adım!
  5. Kenan ve Salih için pazarlık
    Kenan ve Salih için pazarlık



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kulüpler kelle istedi!

Kulüpler kelle istedi!

2021’in ilk şampiyonu

2021’in ilk şampiyonu

Edgar’a izin yok!

Edgar’a izin yok!

Muslera dönünce Arda 2. kaptan

Muslera dönünce Arda 2. kaptan

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet