Kendi düşen ağlamaz

SERDAR SARIDAĞ

Kartal’da yeni sezonda takımda düşünülmeyen Isimat Mirin ve Douglas süresiz kadro dışı bırakıldı.

Siyah-beyazlılar tarafından gözden çıkarılan Mirin ve Douglas kendilerine teklif yapan Süper Lig kulüplerine gitmemekte direnince yönetimin büyük tepkisini çekti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle en kısa sürede yolları ayırmaya çalışan yönetim, Mirin ve Douglas’ın inadı karşısında çareyi bu oyuncuları kadro dışı bırakmakta buldu.

Fransız stoper Mirin’e Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor resmen talip olmuştu. Douglas’a ise birçok Süper Lig ekibinden teklif geldiği belirlendi. Siyah-beyazlı yönetim, senelik ücreti 1.2 milyon euro olan Mirin’in parasının yarısını karşılamayı kabul etti. Yüzde 50’lik bölümü ise Hatayspor ödeyecekti. Beşiktaş, Douglas’ın 800 bin euro olan ücretinin yarısını vermeyi de kabul etti ancak Mirin gibi Brezilyalı stoper de takımdan ayrılmaya yanaşmadı.

Siyah-beyazlılar bu gelişmeler üzerine Mirin ve Douglas’ı kadro dışı bırakma kararı aldı. Önümüzdeki dönemde takımdan ayrı çalışacak olan Mirin ile Douglas’ın bu gelişme karşısında nasıl bir yol izleyecekleri merakla bekleniyor. Deneyimli oyuncular yönetimin teklifini kabul ederek takımdan ayrılmazlarsa siyah-beyazlılar için maddi anlamda ciddi bir yük oluşturacaklar.

Larin yetişmezse forma Güven’in

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’la pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve pas programının ardından yarı sahada üç takımlı taktik ağırlıklı turnuva maçları oynadı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın kondisyon koşularıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kartal’da Trabzonspor maçı öncesi Cyle Larin’in sakatlığı nedeniyle forvet belirsizliği yaşanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Larin’in yetişmemesi halinde zorlu maçta Güven Yalçın’a ilk 11’de forma vereceği ifade edildi. Yalçın’ın bu nedenle Güven’i maça özel olarak hazırladığı kaydedildi.