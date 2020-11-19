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19.11.2020 - 07:00 |

Kendi düşen ağlamaz

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Uluslar Ligi’ndeki son maçında büyük bir şok yaşadı. Sırbistan’ın Rusya’yı farklı yenmesinden sonra kazanması halinde A Ligi’ne yükseleceği, kaybetmesi halinde küme düşeceği karşılaşmada Macaristan karşısında tutunamadı. Siger ve Varga’nın gollerine engel olamayan ay-yıldızlı ekibimiz B Ligi’ne veda ederek havlu attı.

Kendi düşen ağlamaz
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ERKAN AYRAÇ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta A Milli Futbol Takımımız, Macaristan deplasmanında hiç beklemediği bir yenilgi aldı: 2-0. Ay-yıldızlılar bu sonuçla C Ligi’ne düşmekten kurtulamadı. Hem millilerin, hem de Macaristan’ın aklı Sırbistan-Rusya maçında olunca iki taraf da defansı düşünerek mücadeleye başladı. Rakibimiz hızlı hücumlarla pozisyon ararken, Türkiye adına Hakan’ın şutları heyecan yarattı, gol umutlarımız Cenk Tosun ve Kenan Karaman boş alan bulamadı.

Hazırlıksız yakalandık
Cenk’in 53’teki şutu defansa takılırken, 57’de Macaristan maç boyunca yapmak istediğini gerçekleştirdi. Mert’in hatalı degajı sonrası defansımızı hazırlıksız yakalayan ev sahibinde Varga’nın şutunu Mert çeldi, dönen topu Siger tamamladı: 1-0. Kalan yarım saatlik sürede Deniz-Cenk ile Ozan Tufan-Berkay değişikliği millilere az da olsa enerji verdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan kilidini açmak için çabalasa da Varga uzatmalarda son sözü söyledi: 2-0.

Hiçbir hamle sonuç vermedi

İlk yarısı temposuz ve pozisyonsuz geçen mücadelenin ikinci devresinde Zoltan Gera’nın iki değişikliği Macaristan’ın bütün çehresini değiştirdi. Süper Lig’de Kasımpaşa formasını giyen Varga ile Cseri rakibimize büyük bir enerji katarken, daha fazla hücuma çıkmasını sağladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bu hamleye İrfan Can-Yusuf değişikliği ile cevap vermek istese de kalemizde golü görmekten kurtulamadık.

Son çaba yetmedi

Karşılaşmanın son yarım saatinde ise Şenol Güneş yapabileceği her hamleyi yaptı. Deniz ve Berkay’ın oyuna girişi ay-yıldızlıların kanatları daha iyi kullanmasını sağladı. Ancak Macaristan’ın kilidini açmak kolay değildi. Kaan Ayhan oyuna girmeden önce saha kenarında birçok taktik diziliş şeması çizen Güneş’in bu çabaları da sonuç vermedi. Uzatmalarda da alınan tüm riskler kalemizde ikinci golü görmemezi sağladı.

Kendi düşen ağlamaz

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