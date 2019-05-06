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06.05.2019 - 12:24 |

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'e imza atıyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kerem Demirbay ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Hoffenheim forması giyen Türk asıllı Alman futbolcunun kısa süre içinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi...

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'e imza atıyor
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Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın adı, bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın kiralamak istediği öne sürülen 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre yıldız isim, önümüzdeki sezon bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyecek. Gazete, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Demirbay'ın Leverkusen'e imza aşamasında olduğunu yazarken oyuncunun serbest kalma bedelininse tam 28 milyon euro olduğunu duyurdu.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 30 maçta ter döken Kerem, takımına 4 gol ve 10 asistle katkıda bulunmuştu. Oyuncu, Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynanan son lig maçının ardından takımla birlikte geri dönmemişti. (Fanatik)

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