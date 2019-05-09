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09.05.2019 - 14:13 |

Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'e imza attı!

Orta sahadaki başarılı futboluyla Hoffenheim’ın en çok konuşulan isimlerinden olan Kerem, Bayer Leverkusen'e imza attı. Bild'in haberine göre; Leverkusen'in 28 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu bedel Leverkusen kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'e imza attı!
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen Türk asıllı yıldız Kerem Demirbay, transfer döneminde de parlıyor.

Orta sahadaki başarılı futboluyla Hoffenheim’ın en çok konuşulan isimlerinden olan Kerem, Bayer Leverkusen'e imza attı.

Gurbetçi futbolcu, Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada "Kerem Demirbay, 2024 yılına kadar kulübümüze imza attı. Seni dört gözle bekliyoruz Kerem" denildi.

Bild'in haberine göre; Leverkusen'in 28 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu bedel Leverkusen kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

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