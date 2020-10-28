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HaberlerMagazin Haberleri Kerem Gönlüm-Elif Gönlüm çiftini korkutan tehdit!
28.10.2020 - 11:00 | | Takvim

Kerem Gönlüm-Elif Gönlüm çiftini korkutan tehdit!

Bir dönem yanlarında çalışan Gülistan K. tarafından atılan 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajı nedeniyle savcılığa koşan eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlümün, tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerem Gönlüm-Elif Gönlüm çiftini korkutan tehdit!
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Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu.

İddiaya göre; Gülistan K. isimli genç kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi. Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı.

Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına 'Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarıları' gibi yorumlar yaptı.

Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen 'Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun' mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Gönlüm, Gülistan K.'nın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerem Gönlüm-Elif Gönlüm çiftini korkutan tehdit

 

 

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