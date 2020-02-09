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09.02.2020 - 10:52 | | İSTANBUL (AA)

Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Haluk Tunçeri, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.

 

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