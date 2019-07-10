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10.07.2019 - 12:23 |

Kerim Avcı rekabete hazır

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te 10 numaralı formayı giyen Kerim Avcı, rekabete hazır olduğunu ve yeni sezonda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almak istediğini söyledi.

Kerim Avcı rekabete hazır
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Kerim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon büyük bir  azim, birlik ve beraberlik göstererek başarıya ulaştıklarını ifade etti.

 

Süper Lig'e yükselmenin zor olduğunu ve alt ligde çok çetin bir  mücadelenin yaşandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açtıklarını  ve tüm hesaplarını ligin kalıcı ekipleri arasında yer almak üzerine kurduklarını  kaydetti.

 

Kerim Avcı, Gazişehir Gaziantep'in Türkiye'deki birçok kulübe örnek  bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu kulüpte olmaktan gerçekten çok  mutluyum. Bu kulübe layık olacak oyun anlayışıyla sahadaki varlığımı sürdürmek  istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

Yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ve hazırlıkların oldukça  verimli geçtiğini dile getiren deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

 

"İlk etapta hocamızın talimatları doğrultusunda kondisyon ve güç  depoluyoruz. Cuma gününe kadar burada ikinci etaba hazır olmak için çalışacağız.  Elbette bu sezon formayı giymek kolay olmayacak ama ben her türlü rekabete  hazırım. Savaşıp formanın vazgeçilmezi olmak istiyorum.

 

Sürekli sahada olup, takımımızın daha iyi yerlere gelmesi için  mücadele edeceğim. Kendime güveniyorum. Takıma katılan arkadaşlarımız olacak ve  bu, bizim hem güçlenmemizi hem de rekabetin daha da artmasını sağlayacak.  Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı olur."

 

"Sumudica ile çalışmak çok keyifli"

 

Kerim Avcı, teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan keyif  aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

 

"Burada oynamak herkese nasip olmaz. Ben de bu bilinçle, takımıma ne  kadar faydalı olabilirim düşüncesiyle en başından beri çalışmalarımı bu  zihniyetle sürdürdüm. Şu an yeni sezonun startını verdik ve yeni teknik  direktörümüz Marius Sumudica ile ilk etap kamp çalışmalarını devam ettiriyoruz.

 

Sumudica ile çalışmak çok keyifli olacak. Çünkü işini severek ve  bilerek yapan ender teknik adamlardan biri. Onun bilgi ve birikimlerinden  faydalanmak istiyorum. Sumudica ile Süper Lig'de çok iyi yerlere geleceğimizi  düşünüyorum."

 

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