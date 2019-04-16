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16.04.2019 - 12:13 |

Kerim Frei için bonservis pazarlığı

Maccabi Haifa Kulübü Kerim Frei’ın bonservisini almaya karar verdi, satın alma opsiyonunda indirim için Başakşehir’in kapısını çaldı.

Kerim Frei için bonservis pazarlığı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Başakşehir’den sezon ortasında gittiği Maccabi Haifa’da başarılı bir performans gösteren Kerim Frei, yeni kulübünde sergilediği futbolla beğeni topladı. İsrail basınına göre yeşil-beyazlı ekip 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaya karar verdi.

Kontratında sezon sonu için 1.6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Kerim için görüşmelerin başladığı duyuruldu. Haifa Kulübü’nün bu miktarı indirmek için Başakşehir ile görüşmelere başladığı bildirildi.

İndirim olmazsa yeniden kiralık

Kerim Frei’ın menajerinin de bu süreçte harekete geçtiği ve görüşmelere dahil olduğu belirtildi. İstanbul ekibinin bu rakamda indirime gitmesi durumunda İsrail ekibinin oyuncunun tüm haklarını alacağı; aksi durumdaysa gelecek sezon için de kiralama önerisinde bulunacağı ifade edildi.

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