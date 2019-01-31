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31.01.2019 - 17:36 |

Kerim Frei Maccabi Haifa’ya gidiyor

Maccabi Haifa, Başakşehirli Kerim Frei’yı kadrosuna katıyor… İsrail’e giden milli futbolcu, kulübün tesislerini gezdi, iş imzaya kaldı.

Kerim Frei Maccabi Haifa’ya gidiyor
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Onur Dinçer / Skorer Özel

Başakşehirli futbolcu Kerim Frei’nin sürpriz bir transfere hazırlandığı ortaya çıktı. İstanbul ekibinde aradığı forma şanslarını bulamayan 25 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi.

İsrail’e transfer olmanın eşiğinde olduğu ortaya çıkan Kerim Frei’in transfer görüşmeleri yapmak üzere Ortadoğu ülkesine gittiği öğrenildi. Maccabi Haifa Kulübü’yle görüşmek üzere İsrail’e giden milli futbolcunun, kulübün projelerini dinleyip, tesislerini gezdiği belirlendi.

Satın almalı kiralık olacak

Maccabi Haifa Kulübü’nün oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İsrail ekibinin sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyacağı, Kerim Frei’in ikna olması durumunda imzaların atılacağı tespit edildi.

İsrail'de transfer dönemi 5 Şubat'ta sona ereceği için Kerim Frei'ın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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