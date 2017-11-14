Kerim Frei'dan Lucescu'ya mesaj

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kerim, son haftalarda performansının yükseldiğini belirterek, "A Milli Takım'dan davet bekliyorum, ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum ama sonuçta her şey milli takım hocası ve bana bağlı. Sahada en iyisini vererek, futbolumla Lucescu'yu etkilemem lazım ki o da beni çağırsın. Sonraki maçlar için A Milli Takım kadrosunda olmayı bekliyorum. Umarım milli takımda olurum." dedi.

Kerim Frei, gençler kategorisinde İsviçre adına forma giydiğini ve o dönemde A Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Abdullah Avcı'nın ısrarı ile Türkiye'yi seçtiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"İsviçre adına alt yaş kategorilerinde milli takımda oynadım. İsviçre 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığım dönemde, o günlerde Türkiye'nin teknik direktörü Abdullah Avcı'ydı. O bana çok değer verdi, bana verdiği önemi hissettirdi. Abdullah Avcı'nın bu ilgisi Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebep oldu. Zaten Türkiye'yi, ülkemi çok seviyordum. Tatillerde Türkiye'ye geliyordum ama Türk Milli Takımı'nı seçmemde Abdullah hocanın rolü çok büyük."

İsviçre yerine Türk Milli Takımı'nı seçtiği için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadığının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, "Kararımdan dolayı da çok mutluyum. Türk Milli Takımı'nı seçtiğim için asla pişmanlığım yok. İsviçre'yi seçseydim, kariyerim bundan çok farklı olmayacaktı. Sadece şu an Türkçeye çok hakim değilim ama ben bu ülkenin parçasıyım ve bu ülkeyi seviyorum. Türkçem de zamanla gelişecektir." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımın Dünya Kupası'na katılamadığı için üzgün olduğunu aktaran genç futbolcu, "Milli takımın kötü gidişi hakkında şu anda milli takımın içinde olmadığım için net bir cevap veremem. İstenen sonuçlar alınmadığına göre yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğu ortada. Yapılması gereken, herkesin sahada en iyisini vermesi ve kalitesini göstermesi." diye konuştu.

"Galatasaray'a gol atarak seriyi tamamlamak istiyorum"

Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını anlatan Kerim, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da gol atmak istediğini vurgulayarak, "Önemli olan takımın kazanması. Eğer oynarsam bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırım. Galatasaray'a da gol atarak seriyi tamamlamak isterim." diye görüş belirtti.

"Yine aynı gol sevincini yapacaktım"

Eski takımı Beşiktaş karşısında attığı golden sonra yaşadığı gol sevinci nedeniyle aldığı eleştirilere anlam veremediğini vurgulayan Kerim Frei, şunları kaydetti:

"Çok abartılı ve büyük bir gol sevinci değildi. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve tek yaptığım golü attıktan sonra takım arkadaşlarıma doğru koşmaktı. Bunun dışında ekstra bir şey yapmadım. Beşiktaş'a değil de Akhisarspor'a da gol atsaydım yine aynı sevinci yapacaktım. Takım arkadaşlarıma koşacaktım. Çünkü artık burası benim takımım. Takım arkadaşlarım onlar, bu gol sevincini tabii ki onlarla kutlamak en doğal hakkım. Kesinlikle abartılı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bu eleştirilere ya da bana kızılmasına çok fazla anlam veremiyorum. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Bundan sonra tabii ki odak noktam Başakşehir."

"Beşiktaş'ta yeterli şansı aldığımı düşünmüyorum"

Kerim Frei, 3 sezon kadrosunda yer aldığı Beşiktaş'ta yeterli şansı bulamadığını da iddia ederek, "Beşiktaş'ta yeterli şansı aldığımı düşünmüyorum. Tabii ki ben bir profesyonelim, herkesin kararına saygı duymak gerekiyor. Hocanın öyle bir tercihi olmuştur, ben daha fazla şans alabileceğimi düşünüyordum. Tabii ki buna takılı kalmadım, kariyerime farklı bir yönde devam ettim ve şu an buradayım. Başakşehir'de olduğum için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun gelişimi için genç futbolculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Kerim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke futbolunun gelişimi için gençlere şans verilmesi gerekiyor. Genç oyuncular ancak A Takım oyuncuları ile idman yapa yapa gelişir. Onlarla aynı antrenmana çıkarsa gelişebilirler. Genç oyuncuların kesinlikle korkmaması ve çekinmemesi lazım. Kalitesi ve yeteneklerinin tamamını göstermeleri gerekiyor. Avrupa'da bu şanslar geliyor, zaten yetenekli oyuncular da bu şansları değerlendirdikleri için büyük oyuncular haline geliyor. Bence Avrupa ile fark tamamen bu."