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Haberler1.Lig Haberleri Kevin Boli: Gelecekte ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum
28.10.2020 - 16:26 | | SAMSUN (AA)

Kevin Boli: Gelecekte ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Kevin Boli, sezon sonu ligi zirvede bitireceklerine inandıklarını ifade etti.

Kevin Boli: Gelecekte ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum
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Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın CFR Cluj takımından transfer edilen stoper Kevin Boli'nin değerlendirmelerine yer verildi. Pozisyonu gereği sahada agresif olduğunu belirten Kevin Boli, "Takım arkadaşlarımla daima konuşarak, iletişim içinde olmam gerekiyor. Bununla birlikte gerek saha içinde gerekse de soyunma odasında iyi bir takım arkadaşı olduğumu düşünüyorum. Herkese karşı güler yüzlü ve bana ihtiyaç duyduklarında yardım etmeye çalışan biriyim." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan teklif aldığında gururlandığını vurgulayan Boli, "Buraya gelmeden önce Samsunspor'u gerek taraftarıyla gerekse de yeni stadyumu sebebiyle duymuştum. Bunlar Samsunspor'la ilgili duyduğum ilk şeylerdi. Çok gururlandım. Çünkü Samsunspor gibi bir kulüpten teklif almış olmak gurur verici. Buradaki tutkuyu, stadyumu, taraftarı ve şehri gördüğümde, harika işler yapmam için uygun bir ortam ve zemin olduğunu düşündüm. Sonrasında buraya geldim." şeklinde konuştu. Kevin Boli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımda beni gerçekten çok sıcak karşıladılar. Bu beni mutlu etti. Çok iyi insanlar, iyi futbolcular ve iyi karakterliler. Kısacası Samsun'da olduğum için çok mutluyum. Lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Takımda yeni olan birçok oyuncumuz var. Hemen uyum yakalamak kolay değil fakat doğru yoldayız. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Gelecekte daha güçlü ve ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum. Zaten hedefimiz de bu yönde. Sakatlığımla ilgili, bu tip şeyler yaşanabiliyor. Önemli olan takımın kendisi. Takım olarak hedefimizi gerçekleştirmek için birlik olmalıyız."

Kevin Boli: Gelecekte ligin zirvesinde olacağımızı düşünüyorum

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