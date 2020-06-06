Kevin Durant, NBA sezonunun kalanÄ±nda forma giymeyecek

Kevin Durant, ABD basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rutin Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ciddi bir sakatlÄ±ktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. GeÃ§en yÄ±lki planlamamÄ±za sadÄ±k kalacaÄŸÄ±m. Yeni sezonu beklemek, benim iÃ§in daha iyi olacak. Gelecek ayki yoÄŸun maÃ§ temposunu kaldÄ±rabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bu yÃ¼zden sezonun kalanÄ±nda oynamayacaÄŸÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Mart ayÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalanan 31 yaÅŸÄ±ndaki Durant, hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu da belirtti.

GeÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda Golden State Warriors formasÄ± giyerken Toronto Raptors'a karÅŸÄ± oynanan NBA final serisi 5. maÃ§Ä±nda sakatlanan Durant'in aÅŸil tendonu kopmuÅŸtu.

SalgÄ±n nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

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