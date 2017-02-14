Kevin Love 6 hafta yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın pota altı oyuncusu Kevin Love, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Love'ın sakatlığının bulunduğu sol dizine artroskopi uygulandığı bildirildi. Rehabilitasyon sürecine girecek 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönmesinin 6 hafta alacağı belirtildi.



Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunan son şampiyon Cavaliers'ın yıldız basketbolcularından Love, bu sezon maç başına 20 sayı ve 11,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

