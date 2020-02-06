Kevin Prince Boateng: Dürüst olmak gerekirse Beşiktaş'la iki yıldır görüşüyorduk

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng transferinin ardından ilk kez konuştu.

Beşiktaş'ın YouTube hesabında soruları yanıtlayan Boateng, "Doğrusunu söylemek Beşiktaş'a geldikten sonra gördüklerim karşısında biraz şaşırdım." ifadesini kullandı.

Boateng'in açıklamaları şu şekilde;

Doğrusunu söylemek Beşiktaş'a geldikten sonra gördüklerim karşısında biraz şaşırdım. Tabii ki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsun. Buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm. Kulübün yapısının çok sağlam olduğunu gördüm. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor.

Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi istiyordum. Berlin'de çevremde pek çok Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdüğüm, pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Ve haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar 'Nihayet eve gidiyorsun" dediler. Teklif geldikten sonra çok düşünmedim ve menajerime bu teklifi 'Bu teklifi kabul edelim' dedim. Sonuçta da buraya gelme kararını verdik. Şu ana kadar her şey pozitif. Biliyorsunuz ben dünyanın pek çok yerinden birçok farklı kulüpte oynadım. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Takım da gerçekten harika, bence çok kaliteli oyuncular var.

'İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'

İyi bir takıma sahibiz. Şunu biliyorum, geçtiğimiz beş, altı aylık süreç buradaki oyuncular açısından biraz zor geçmiş. Çünkü hedef her zaman çok yüksek. İlk üç dışında kaldığınız andan itibaren oyuncuların üzerinde bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Ama söylediğim gibi şu kısa periyotta benim gözlemlediğim tüm oyuncular çok pozitif. Teknik direktörümüz daha iyi bir seviyeye çıkmamız için bizimle sürekli iletişim kuruyor. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve umarım ki bu sıkı çalışmanın sonucunu hafta sonunda alacağımız iyi bir sonuçla göreceğiz.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HERKES BİLİYOR'

Beşiktaş taraftarının ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Birçok Türk arkadaşım bana zaten "Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyi taraftarı" diye sürekli anlatıyorlar. Onların benimle ilgili beklentileri çok yüksek, benim de onlardan bir beklentim var. Bu beklenti de bize destek olmaları.

'SABIRSIZLANIYORUM'

Ben cumartesi günü oynanacak maç için şimdiden sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve o atmosferi yaşamak için... Onların bize vereceği enerji ile birlikte takımın performansı ve seviyesi yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. Sergen Hoca ile iki gün önce konuşmamız oldu. Bana oynama konusunda hazır olup olmadığımı sordu. O şekilde bir konuşma yaptık. Tabii ki haftalar ilerledikçe, zaman ilerledikçe birbirimizi tanıyacağız. Ama hocanın bana şu anda söylediği en önemli şey, "Senin neler yapabileceğini biliyorum, sen elinden gelenin en iyisi yapmaya çalış. Zeten sen, elinden gelenin en iyisini yaparsan takıam yapacağın katkı, takımın başarısına yapacağın katkı çok yüksek olacak" şeklindeydi.

'GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM'

Medyada tabii bu tarz dedikodular çıkabiliyor. Ama bunun nereden çıktığını, neden olduğu çok önemli değil. Bunlar nereden çıktı çok bilmiyorum. Fioretina'da son iki maçta oynamadım. Oynama sebebim farklı bir sebepti. Ben gereken cevabı sahada vereceğim. Ve sahada konuştuğumda da yüzde yüz olduğumu herkese göstereceğim.

'ÇOK İYİ TÜRKÇE KONUŞUYORDUM'

Benim en önemli hobim müzik. Müzik dinlemeyi de üretmeyi de çok seviyorum. Uyandığımda, uykuya dalarken, hayatımın her anında, her aşamasında müzik var. Bunun haricinde ailem benim için çok önemli, eşimle ve oğlumla vakit geçiriyorum. Sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Küçükken çok iyi Türkçe konuşuyordum. Berlin'de büyüdüğüm için gayet iyi konuşuyordum. Şu anda o kadar iyi konuşamasam da birçok şeyi anlıyorum. Tekrar ettikçe zaten çok çabuk öğrenirim. Büyük ihtimalle, bir, iki ay sonra bir sonraki röportajı Türkçe yaparız.

'STATTA TÜRKÇE ŞARKI SÖYLERİM'

İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını çok seviyorum, çocukken onunla büyüdüm. Benim de en sevdiğim şarkılardan biri, ara ara hala dinlerim. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş çok sevdiğim sanatçılar. öyle denk geldi ve arabada dinlerken o meşhur videomu paylaştım. Ondan sonra video yayıldı. Herkes "Türkiye'ye mi geldin?" demeye başladı. Şarkının hikayesi öyle. Bir tane kupa kaldırırsak bütün statta Türkçe şarkı söylerim.

"Gol atarsan statta hangi şarkı çalsın istersin?" Tabii ki İbo... Bitanem. (Gülerek)

Burada olduğum için çok mutluyum, çok memnunum. Gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum. Söylenen, anlatılan her şeye inanmayın. Birlikte çok güzel işler yapacağız.