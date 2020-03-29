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29.03.2020 - 23:57 |

Kevin-Prince Boateng: "Transferimden pişman olmadım"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Barcelona'ya transferiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, 2019 yılında Barcelona'ya gerçekleştirdiği transferi hakkında itirafta bulundu.

"Barcelona'ya transferimden pişman olmadım"
2019 yılında Barcelona'ya transfer olmasını yorumlayan Boateng, "Barcelona'ya transferimden dolayı hiç pişman olmadım. Barcelona'da daha fazla forma giymek isterdim ancak geriye dönüp baktığımda Camp Nou'da oynadığımı söyleyebilirim" dedi.

Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynadığı için şanslı olduğunu vurgulayan Boateng, "İkisi de fenomen. İkisiyle de oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Boateng bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta 2 gol attı.

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Kevin-Prince Boateng: Transferimden pişman olmadım

Kevin-Prince Boateng: Transferimden pişman olmadım

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