12.11.2020 - 22:19 |
Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV KupasÄ± son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.Â
Galatasaray HDI Sigorta KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV KupasÄ± son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.Â
Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandÄ±.Â
Bu mÃ¼cadelenin rÃ¶vanÅŸÄ±, 26 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.