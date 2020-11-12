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12.11.2020 - 22:19 |

Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV KupasÄ± son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.Â

Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
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Galatasaray HDI Sigorta KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, CEV KupasÄ± son 32 turu ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.Â 

Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandÄ±.Â 

Bu mÃ¼cadelenin rÃ¶vanÅŸÄ±, 26 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.

Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

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