06.03.2020 - 19:09 |
Khimki Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman saat kaçta?
Khimki Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Euroleague'de çift maç haftasında geçtiğimiz gün Kızılyıldız'ı mağlup ederek büyük moral bulan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki ile kozlarını paylaşıyor. Peki Khimki Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
Euroleague’de 28. hafta maçında Khimki ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...
ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Khimki ile Fenerbahçe Beko bugün Türkiye saatine göre 20:00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınalancak...
AVRUPA'DA 537. MAÇ
Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.