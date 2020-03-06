Khimki Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman saat kaçta?

Euroleague’de 28. hafta maçında Khimki ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...



ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Khimki ile Fenerbahçe Beko bugün Türkiye saatine göre 20:00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınalancak...



AVRUPA'DA 537. MAÇ



Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.