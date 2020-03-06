Khimki-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda? THY Euroleague

Fenerbahçe Beko bu akşam Rusya deplasmanında Khimki'ye konuk olacak. THY Euroleague'de son haftalara yaklaşılırken son dönemde aldığı galibiyetler ile 7. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe Beko, Khimki deplasmanından galibiyet ile dönmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 27 haftada 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko bu akşam alacağı galbiyet ile ilk 8'e kalmayı garantileme şansı elde edecek. Peki Khimki-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KHİMKİ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranından naklen yayınlanacak

Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki'yle karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında bu akşam Rusya ekibi Khimki'ye konuk olacak. Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak. Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

Avrupa'da 537. maç

Fenerbahçe Beko, bu akşamki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.