Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi 10. haftasında Khimki Moskova - Anadolu Efes kıyasıya mücadele verecek. Efesli oyuncular, oynadıkları 8 müsabakanın 4'ünde galibiyet, 4'ünde ise mağlubiyet elde etmişti. Basketbol tutkunları heyecanla iki takımın maçını bekliyor. Moskova'da yapılacak THY Avrupa Ligi maçı şifreli mi? İşte, Khimki Moskova - Anadolu Efes maçında dair ayrıntılar...

KHİMKİ MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup olan Khimki, lacivert beyazlı ekip ile 19 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de karşı karşıya olacak.

KHİMKİ MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Moskova'ya misafir olacak Anadolu Efes, Khimki'ye karşı Mytishchi Arena'da top sürecek. Maçı canlı oalrak takip etmek isteyen sporseverler ise iki takımın performansını beIN Sports Haber'den canlı olarak izleyebilecek.