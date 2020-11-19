MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
19.11.2020 - 15:47 |

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

THY Euroleague karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Lacivert beyazlı takım, 17 Kasım'da çıktığı Bayern mücadelesinde 74-71 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Khimki Moskova karşısında tüm kozlarını oynayacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 695. maçını hayata geçirecek. Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
ABONE OL

Avrupa Ligi 10. haftasında Khimki Moskova - Anadolu Efes kıyasıya mücadele verecek. Efesli oyuncular, oynadıkları 8 müsabakanın 4'ünde galibiyet, 4'ünde ise mağlubiyet elde etmişti. Basketbol tutkunları heyecanla iki takımın maçını bekliyor. Moskova'da yapılacak THY Avrupa Ligi maçı şifreli mi? İşte, Khimki Moskova - Anadolu Efes maçında dair ayrıntılar...

KHİMKİ MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup olan Khimki, lacivert beyazlı ekip ile 19 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de karşı karşıya olacak.

KHİMKİ MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Moskova'ya misafir olacak Anadolu Efes, Khimki'ye karşı Mytishchi Arena'da top sürecek. Maçı canlı oalrak takip etmek isteyen sporseverler ise iki takımın performansını beIN Sports Haber'den canlı olarak izleyebilecek.

Derby County'nin Bristol'e attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Reşit Karabacak son yolculuğuna uğurlandı
    Reşit Karabacak son yolculuğuna uğurlandı
  2. Eduok takımdan ayrı çalıştı
    Eduok takımdan ayrı çalıştı
  3. Büyükekşi'den kulübe destek çağrısı
    Büyükekşi'den kulübe destek çağrısı
  4. Başakşehir, Beşiktaş'a hazırlanıyor!
    Başakşehir, Beşiktaş'a hazırlanıyor!
  5. G.Saray'da 3 yıldızın tedavisi sürüyor
    G.Saray'da 3 yıldızın tedavisi sürüyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den borç açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den borç açıklaması

Son dakika | Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Son dakika | Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet