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01.12.2020 - 00:54 | | AA

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın yeni tip koronavinüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Federasyondan yapılan açıklamada "Federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu iyi olup tedavisi evde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcının Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

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