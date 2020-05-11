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11.05.2020 - 10:12 |

Kiralık transferinden ilk kriz! FIFA'ya başvuru...

Koronavirüs pandemisi sonrası ortaya çıkan yeni futbol düzeninde ilk uluslararası kriz patlak verdi. Çin ekibi Shanghai Shenhua, Odion Ighalo'yu Manchester United'dan geri çağırdı. Ancak henüz sezonu bitmeyen ManU, konuyu FIFA'ya taşıyor.

Kiralık transferinden ilk kriz! FIFA'ya başvuru...
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Corona virüs salgını nedeniyle FIFA tarafından kulüplere getiren yeni rehber sonrası ilk kriz baş gösterdi. Futbolda özellikle Avrupa'da sezonların uzaması sonrası kiralık oyuncuların sözleşmeleriyle alakalı ilk sorun yaşandı. 

Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, ocak ayında kiralık olarak Manchester United'a giden Odion Ighalo'yu geri çağırdı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Shanghai Shenhua, oyuncunun takıma katılmasını istedi. En az 2 hafta karantina süreci olacağı için de Ighalo hemen Çin'e davet edildi.

Ancak şu anda Premier Lig'de sezon bitmemesi ve Manchester United'ın haziran ayında maçlara başlayacak olması nedeniyle kriz çıktı.
Premier Lig temsilcisinin bu konuyla alakalı FIFA'ya başvurması bekleniyor.

Kiralık transferinden ilk kriz FIFAya başvuru...

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