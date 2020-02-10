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10.02.2020 - 22:36 | | AA

KÄ±rklarelispor BaÅŸkanÄ± Volkan Can'dan Fenerbahçe açÄ±klamasÄ±!

KÄ±rklarelispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Volkan Can, Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼klerini ve Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde yarÄ±n FenerbahÃ§e'yle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KÄ±rklarelispor BaÅŸkanÄ± Volkan Can'dan Fenerbahçe açÄ±klamasÄ±!

KÄ±rklarelispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Volkan Can, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Trabzon'da 3 gÃ¼n kaldÄ±klarÄ± ancak Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼klerini ve Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde yarÄ±n FenerbahÃ§e'yle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±na hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Volkan Can, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta HekimoÄŸlu Trabzon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle Ä°stanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.Â 

BaÅŸkan Volkan Can, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"FenerbahÃ§e ile ikinci kez karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±z. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Trabzon'da 3 gÃ¼n kaldÄ±k. UÃ§aklar sÃ¼rekli ertelendi. MaÃ§a yetiÅŸememe ihtimaline karÅŸÄ± durumu TFF'ye bildirmiÅŸtik ancak hava muhalefetinin ardÄ±ndan uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z Trabzon'dan havalanarak Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±. YarÄ±nki FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na hazÄ±rÄ±z."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdiklerinden dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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KÄ±rklarelispor BaÅŸkanÄ± Volkan Candan FenerbahÃ§e aÃ§Ä±klamasÄ±

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