Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi taraftarlar Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...



KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Kırklarelispor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.



YENİ TRANSFER FALETTE İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kafilede kiralıktan dönen Allahyar Sayyadmanesh ve yeni transfer Falette yer aldı.



İşte resmi siteden yapılan açıklama:



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da deplasmanda GMG Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın 20 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda şu oyuncular yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.