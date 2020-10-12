Kısır geçen Süper Lig'e Davidson damgası!

Yaklaşık bir ay önce başlayan liglere milli maç takvimi sebebiyle ara verildi. Bazı liglerde 3 bazılarında ise 6 maç geride kalırken Avrupa’nın beş büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig’de göze çarpan sayılar şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig gole hasret!

Covid-19 önlemleri çerçevesinde seyircisiz ya da kısıtlı sayıda seyirciyle oynanan mücadelelerdeki sessizlik gollere de yansımış durumda. Süper Lig’de gol sayısındaki kısırlık dikkat çekerken İngiltere bu alanda da zirvede. İspanya’da La liga Süper Lig’e benzer bir tablo çizerken Bundesliga, Premier Lig’in ardında ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig’de şu ana kadar oynanan 80 maçta takımlar 85 kez gol sevinci yaşadı. Maç başına düşen gol sayısı yalnızca 1.06. La Liga’da 86 maçta 94 gol çıkarken onlar da bu alanda epey geride kalmış durumda. Fransa Ligue 1’de 120 maç oynanırken 160 gol çıktı ve maç başına 1.3 gol düştü. İtalya Serie A’da geride kalan 56 maçta 95 defa gol sevinci yaşandı. Bu alanda zirveye yakın olan Bundesliga’da 3.hafta sonunda 54 maç oynandı ve 92 gol atıldı. Bu da maç başında 1.7 gol demek oluyor. Aston Villa’nın son şampiyon Liverpool’u 7-2 mağlup etmesi ve Manchester United deplasmanında Tottenham’ın 6-1’lik galibiyeti gibi enteresan maçların olması Premier Lig’de gol sayısını bir hayli yukarı çekti. Ada’da oynanan 76 karşılaşmada 144 gol olurken maç başına 1.9 gol atıldı.

En çok penaltı Premier Lig’de çalındı

Ligimizde hakemler ilk dört haftada 15 kez beyaz noktayı işaret ederken bunların 13 tanesi golle sonuçlandı. Premier Lig ise maç başında en çok penaltı çalınan liglerden biri oldu. Hakemlerin temasa daha çok müsaade ettiği lig olarak akıllara gelen Premier Lig’de geride kalan 76 maçta 25 penaltı kararı çıktı. İngiltere’de maç başına 0.32 penaltı kararı çıkarken Fransa’da 0.19, italya’da 0.14, Süper Lig ve Bundesliga’da ise 0.18. La Liga büyük ligler arasında en düşük yüzdeye sahip. 86 maçta 12 penaltıyla 0.13.

İkinci yarılar daha gollü geçti

Beş büyük Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig’de gollerin çoğunluğu ikinci yarılarda geldi. Bu 6 ligde toplamda 670 gol atılırken 300 gol ilk yarılarda 370 gol ise ikinci yarılarda geldi. Duraklama anlarında en çok gol ise Fransa Ligue 1’de atıldı. 160 golün 9‘u maçın son anlarında oldu.

En çok Ligue 1 kızardı!

Milli takım arasına kadar geçen sürede beş büyük ligde kırmızı kartına en çok Fransız hakemler başvurdu. Bundesliga ise hem en az kırmızı kartın çıktığı lig hem de en çok sarı kartın çıktığı lig olarak enteresan bir istatistiği elinde tutuyor.

Dört haftanın sonunda Süper Lig’de hakemlerimiz yönettiği 80 maçta 12 kez kırmızı kartına başvururken 151 defa da sarı kartını çıkardı. En çok kırmızı kartın çıktığı Fransa Ligue 1’de geride kalan 120 maçta tam 58 kırmızı kart çıktı. 5 kırmızı ve 10 sarı kartın çıktığı son derece gergin geçen Psg Marsilya mücadelesi bu alanda Ligue 1 istatistiklerini yukarı çekmişti.

Kimler etkili başladı?

Süper Lig’de mücadele ettiği her sezon hücum hattını Vagner Love ve Papis Cisse gibi isimlerle güçlü tutan ve bu oyunculardan maksimum verim almayı başaran Aytemiz Alanyaspor’un Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’den 1 Milyon Euro karşılığında transfer ettiği Davidson, yeni takımıyla çıktığı 4 maçta attığı 4 gol ile dikkatleri üzerine çekti.

Ada'da Heung-min Son fırtınası

Premier Lig’deki son maçta Manchester United’ı deplasmanda 6-1 yenen Tottenham’da Heung-min Son rüzgarı esiyor. Çıktığı 4 maçta tam 6 gol atan 28 yaşındaki yıldız, milli takım arasına en çok gol atan oyuncu olarak girdi.

Villarreal’in iki sezon önce Espanyol’dan transfer ettiği Gerard Moreno da sezona hızlı giriş yapan oyunculardan biri. 28 yaşındaki İspanyol golcü çıktığı 5 maçta 3 gol atmayı başardı.

Niane'den 6 maçta 6 gol

Ligue 1’de geride kalan 6 haftanın sonunda en etkili isimlerden biri Metz’in santraforu İbrahima Niane oldu. 21 yaşındaki Senegalli, takımı 6 maçta 2 galibiyet alsa da oldukça etkili bir performans ortaya koymayı başardı. 6 maçta 6 atan Niane, bu sezon adından çok söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Serie A’da bu sezon çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak sezona iddialı bir giriş yapan Atalanta’nın tecrübeli oyuncusu Papu Gomez ligin en golcü oyuncusu konumunda. 5 yıldır Atalanta forması giyen 32 yaşındaki orta saha, 3 maç sonunda 4 gollük bir performans ortaya koydu.

Kramaric'ten 3 maçta 6 kez ağları salladı

Almanya’da 3.hafta maçları sonunda milli takım arasına gidilirken Hoffenheim’ın yıldızı Andrej Kramaric, Bundesliga’da yeni sezona harika bir giriş yaptı. 29 yaşındaki Hırvat forvet, 3 maçta 6 gol atarak maç başına 2 gol istatistiğine ulaştı.

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