Kıtaları aştılar

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir mücadeleye sahne olurken, kadınlarda Hilal Zeynep Saraç üst üste üçüncü kez zirveye çıktı. Erkeklerde ise Mustafa Serenay mutlu sona ulaştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarışa bin 765 sporcu katıldı. Türkiye’nin ve İstanbul’un spor yoluyla tanıtımı ile turizmine büyük katkı sunan yarış, Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Organizasyonda ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler de alındı.

Yarışmacılar, salgın nedeniyle başlangıç noktasına 3 ayrı gemiyle taşındı. Yüzücüler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde serin sulara atladı. Yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.Kanlıca İskelesi’nde yarışa başlayan sporcular, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda organizasyonu tamamladı. Kadınlarda 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle Hilal Zeynep Saraç ilk sırayı alırken, Ilgın Çelik 2., Sudenaz Çakmak 3. oldu. Erkeklerde ise Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle zirveye çıktı. Atahan Kireşçi ikinci, Atakan Malgil da üçüncü sırayı aldı.

‘Önemli bir mesaj verdik’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı düzenleyerek, tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiklerini söyledi. İstanbul’un güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışa 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katıldı. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı gerçekleştirmesi hem spor turiziminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğimizi hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğimizi tekrar tekrar ortaya koyan bir durum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde düzenlediğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu, son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta. Bu noktayı daha ileriye taşıma çabamız var. İki yıl önce başlattığımız ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ kampanyası büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız inşallah. Su sporlarına önem veriyoruz. Yalova’da su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. İnşallah projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan.”

Zeynep Saraç’tan zirveye ambargo

Kadınlarda yarışı ilk sırada tamamlayan Hilal Zeynep Saraç, böyle zor bir mücadeleyi zirvede tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Saraç, “2018’de de birinci olmuştum. 2019’da erkekler genel klasman birincisini geçerek ilki başarmıştım. Şimdi tekrar birinciliğe çıkmaktan dolayı gururluyum” ifadelerini kullandı. Erkeklerde birinciliği elde eden Mustafa Serenay ise “Geçen sene istediğim dereceye ulaşamamıştım. Bu yıl elimden geleni yaptım ve birinci oldum. Çok iyi bir organizasyon oldu” diye konuştu.