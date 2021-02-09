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09.02.2021 - 12:12 | | KAYSERİ (AA) -

Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçirildi.

Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Letonyalı Kitija Laksa, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak TTT Riga forması giyen ve sezon sonuna kadar anlaşılan 24 yaşındaki 1,86 metre boyundaki oyuncu, özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Laksa, yeni bir takıma ve şehre geldiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye liginin kaliteli olduğunu ve üst düzey basketbol oynandığını belirten Laksa, "Buraya geldiğim için mutluyum. Yeni bir şehir demek yeni bir heyecan demek. Heyecanlıyım ve umarım takıma katkı sağlayıp ligde üst sıralara taşımakta yardımcı olurum. Ligi tanıyorum ve takımı da takip ediyordum. Türkiye'de çok kaliteli, çok iyi takımlar var. Umarım iyi bir sezon geçiririz." dedi.

Kitija Laksa sağlık kontrolünden geçti

 

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