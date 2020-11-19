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HaberlerAnkaragücü Haberleri Kitsiou: Amacımız taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek
19.11.2020 - 10:35 | | İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA)

Kitsiou: Amacımız taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Stelios Kitsiou, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Hedef üst sıraları zorlamak. Kaçıncı oluruz bilemiyorum ama adım adım ilerleyerek üst sıraları zorlamak adına bir mücadele vereceğiz. Amacımız camiamızı, başkanımızı, hocamızı ve taraftarımızı mutlu etmek" dedi.

Kitsiou: Amacımız taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek
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"İYİ SONUÇLAR ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Süper Lig'de aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Kitsiou, "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Beklenmedik sonuçlar aldık, o yüzden kamp yapıyoruz. Kendimizi toparlamak ve iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Kitsiou, "Takımımız kaliteli. Takım içinde iyi oyuncular var. Yeni oyuncuların da gelişiyle bir uyum söz konusu oldu. Oyuncular birbirini tanıdığında ve uyum sürecini atlattığımızda önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar gelecek" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN GÜCÜYLE BİZ DE SAHADA GEREKENİ YAPARAK İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Ankaragücü taraftarında da övgüyle bahseden Yunan defans oyuncusu, "Ankaragücü'ne katılmadan önce taraftarlar hakkında bilgi almıştım. Takıma katıldığımda da şaşkınlık yaşadım. Beni çok iyi karşıladılar ve bana çok destek oldular ve bu benim için çok önemli. Taraftarın gücüyle biz de sahada gerekeni yaparak iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR"

Stelios Kitsiou, alacakları iyi sonuçlarla takımı üst sıralara taşıyacaklarını belirterek, "Hedef üst sıraları zorlamak. Kaçıncı oluruz bilemiyorum ama adım adım ilerleyerek üst sıraları zorlamak adına bir mücadele vereceğiz. Amacımız camiamızı, başkanımızı, hocamızı ve taraftarımızı mutlu etmek" dedi.

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Kitsiou: Amacımız taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek

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