Kızıl Yıldız - Zalgiris Kaunas karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Euroleague’de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Baskonia’yı farklı şekilde mağlup eden Kızıl Yıldız, sezona dengeli bir başlangıç yapmış ve aynı zamanda Jordan Loyd’un olağanüstü performansı da oyuncuya haftanın MVP’si ödülünü getirmişti. Zalgiris Kaunas cephesinde ise gündem, ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılmaktan çok takım içinde çıkan koronavirüs vakaları oldu. Bu süreçte Joffrey Lauvergne gibi önemli bir isimden mahrum kalan Litvanya ekibi, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmaya çalışacak.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



Bu iki ekip arasında geçtiğimiz sezonda oynanan iki maçta, Kızıl Yıldız ve Zalgiris Kaunas birer galibiyet aldı. - Sırbistan’daki maçı 70 – 76’lık skorla Zalgiris Kaunas kazanırken Kızıl Yıldız ise deplasmanda Zalgiris Kaunas’ı 59 – 61’lik skorla mağlup etti. (Her iki mücadelede 150 sayı barajının altında kaldı.)- Kızıl Yıldız bu sezon çıktığı 2 maçın birinde 160 sayı barajı geçilirken, 1 mücadelede geçilmedi.- Zalgiris Kaunas bu sezon Euroleague’de çıktığı 2 maçta da zafer elde etti ve bu karşılaşmalarda 150 sayı barajı 1 maçta aşıldı.



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan Euroleague mücadelesine bahis yapmayı tercih eden Misli.com üyelerinin çoğunluğu taraf bahsine yönelirken en çok tercih edilen bahis ise Kızıl Yıldız galibiyeti oldu.



MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?



Kızıl Yıldız geçen hafta evinde Baskonia'yı 90-73 yenip ilk galibiyetini aldı. Zalgiris'in deplasman serisi sürüyor. Önce Olympiakos'u, ardından da eksik Khimki'yi yenmeyi başardılar. Şimdi Belgrad'a geliyorlar. Korona nedeniyle Lauvergne oynamayacak. Zalgiris iki maçta da çok az sayı yedi. Bu maçta da iyi savunma yapacaklardır. Kızılyıldız geçen hafta 90 attı ama bu sefer daha sert bir maç bekliyorum. 154.5'tan alt tercihini öneriyorum.