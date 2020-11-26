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26.11.2020 - 22:42 |

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 64-75

EuroLeague'in 11. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 75-64 mağlup etti ve 6. galibiyetini aldı.

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 64-75
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi. 

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti. 

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı. 

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti. 

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 64-75

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