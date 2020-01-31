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31.01.2020 - 22:45 | | AA

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

THY Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 78-85 mağlup etti. Shane Larkin, 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste yedinci, toplamda 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 13. kez mağlup oldu. 

THY Avrupa Ligi'nde son 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, bu karşılaşmada da 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

Salon: Stark Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya) 

Kızılyıldız mts: Brown 7, Baron 14, Simanic 2, Kuzmic, Dobric 5, Punter 12, Davidovac 15, Gist 3, Jenkins 2, Ojo 4, Stimac 14 

Anadolu Efes: Larkin 24, Micic 6, Pleiss 6, Anderson 3, Singleton 13, Beaubois 11, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 7, Peters 5, Simon 8 

1. Periyot: 16-24

Devre: 30-51 

3. Periyot: 58-72 

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