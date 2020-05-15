Kızılyıldız, Belgrad Kalesi’nde antrenman yaptı

Sırbistan’ın ünlü kulüplerinden Kızılyıldız’da basketbol takımı antrenmanlarını temiz havada yapıyor. THY Euroleague’de de mücadele eden kırmızı-beyazlı takım, Belgrad Kalesi’nde açık havada çalışıyor. Salona kapanmayan oyuncular, kalenin içerisinde özel yapılan ve standart ölçülerde olan basketbol sahasında idmanlarını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 gündür devam eden çalışmalar, Doğu Roma döneminden kalan tarihi kale etrafında ilginç bir görüntü veriyor.

Adrien Silva'nın 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları