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15.05.2020 - 07:00 |

Kızılyıldız, Belgrad Kalesi’nde antrenman yaptı

THY Euroleague’de mücadele eden Kızılyıldız, Belgrad Kalesi’nde açık havada çalışıyor.

Kızılyıldız, Belgrad Kalesi’nde antrenman yaptı
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Sırbistan’ın ünlü kulüplerinden Kızılyıldız’da basketbol takımı antrenmanlarını temiz havada yapıyor. THY Euroleague’de de mücadele eden kırmızı-beyazlı takım, Belgrad Kalesi’nde açık havada çalışıyor. Salona kapanmayan oyuncular, kalenin içerisinde özel yapılan ve standart ölçülerde olan basketbol sahasında idmanlarını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 gündür devam eden çalışmalar, Doğu Roma döneminden kalan tarihi kale etrafında ilginç bir görüntü veriyor.

Kızılyıldız, Belgrad Kalesi’nde antrenman yaptı

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