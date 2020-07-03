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03.07.2020 - 13:09 | | İSTANBUL (AA)

Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı, ABD'li basketbolcu Corey Walden'ı renklerine bağladı.

Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti
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Kızılyıldız Kulübü, 27 yaşındaki oyun kurucu Walden ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kızılyıldız mts, Corey Waldenı transfer etti

Corey Walden, ülkesinden ayrıldıktan sonra Belçika'nın Oostende, İsrail'in Hapoel Holon ve son olarak Sırbistan'ın Partizan NIS ekibinde forma giymişti.

Walden, İsrail liginde Hapoel Holon ile 18,4 sayı, 5 asist, 3,6 ribaunt, 1,2 top çalma ortalamaları yakaladığı 2018-2019 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Geçen sezon Partizan NIS forması giyen 1,88 metre boyundaki Walden, ULEB Avrupa Kupası'nda maç başına 9,8 sayı, 3,5 ribaunt ve 2,8 asistle oynamıştı.

 

 

Skorer Mutfak - 3 Temmuz 2020
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