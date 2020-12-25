Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi
25.12.2020 - 22:29 | | AA

Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi

Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi.

Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi
ABONE OL

Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2013-1017 yıllarında Kızılyıldız'da görev yapan Radonjic ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.

Radonjic, Adriyatik (ABA) Ligi'nde Kızılyıldız mts'nin Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile 27 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılamada takımın başında yer alacak. 

Karadağlı başantrenör, Kızılyıldız'daki ilk döneminde 326 maçta 239 galibiyet elde ederken, Belgrad ekibi ile 9 kupa kazanmıştı. Radonjic, Kızılyıldız'dan sonra iki sezon Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştırdı.

Kızılyıldız, geçen haziran ayında göreve getirilen Sasa Obradovic ile dün yollarını ayırdığını duyurmuştu.

THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 17. sırada bulunan Kızılyıldız mts, ABA Ligi'nde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor.

Kızılyıldızda ikinci Radonjic dönemi

    Nevzat Dindar: "Yabancı hocalar yapınca sempatik geliyor ama Terim yapınca..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!
      Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!
    2. "Tabiri caizse gidip geldik"
      "Tabiri caizse gidip geldik"
    3. Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi
      Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi
    4. ATP Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek
      ATP Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek 
    5. Milli atlet Ali Eren Ünlü'den Türkiye rekoru
      Milli atlet Ali Eren Ünlü'den Türkiye rekoru



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi

    Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi

    Son dakika - Jimmy Durmaz'ın yeni imajı olay oldu!

    Son dakika - Jimmy Durmaz'ın yeni imajı olay oldu!

    Son dakika - Galatasaray Trabzon'da! Falcao...

    Son dakika - Galatasaray Trabzon'da! Falcao...

    Son dakika - Loris Karius depremi! 1 dakika bile oynamadı ama...

    Son dakika - Loris Karius depremi! 1 dakika bile oynamadı ama...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet