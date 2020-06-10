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10.06.2020 - 13:46 | | İHA

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Sırp temsilcisi Kızılyıldız, son olarak Monaco’yu çalıştıran Başantrenör Sasa Obradovic ile anlaştı.

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi
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THY Euroleague’de mücadele eden Sırp ekibi Kızılyıldız, yeni başantrenörünü buldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dragan Sakota ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına Sasa Obradovic’in getirildiği duyuruldu.

Başantrenörlük kariyerine Rhein Energie Cologne’de başlayan 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, Turow Zgorzelec, ALBA Berlin, Lokomotiv Kuban ve son olarak Monoca’da görev yaptı.

Obradovic ayrıca oyunculuk döneminde uzun yıllar Kızılyıldız forması ile mücadele etmişti.

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

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