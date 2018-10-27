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27.10.2018 - 16:28 |

Klopp, Kerem Demirbay'ın peşinde!

Fatih Terim'in A Milli Takımı çalıştırdığı son dönemde önce Türkiye'yi seçtiğini açıklayan ama son anda Almanya Milli Takımı'nın teklifini kabul eden Hoffenheim'lı Kerem Demirbay'a Liverpool kanca attı. Klopp, Kerem için Hoffenheim-Lyon maçına scout ekibini gönderdi.

Klopp, Kerem Demirbay'ın peşinde!
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Futbola Schalke altyapısında başlayan Kerem Demirbay, Temmuz 2016 da 1.7 milyon euroya Almanya'nın Hamburg takımından bir diğer Alman takımı Hoffenheim'e transfer oldu. 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde oynayan Kerem Demirbay'a Avrupa'nın büyük takımları ilgi göstermeye devam ediyor.

Son kancayı takan takım, İngiltere'nin önde gelen takımlarından Liverpool.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Hoffenheim-Lyon maçına Kerem'i izlemesi için bir gözlemci gönderdi. Maç 2-2 berabere bitti. Maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 1 asist ile tamamladı.

Kerem Demirbay'ın sözleşmesinde "28 milyon sterline serbest kalır" maddesi bulunuyor. Kerem Demirbay'ın menajerlik şirketi olan Arena 11 Sports Group aynı zamanda Liverpool'da oynayan Sadio Mane ve Naby Keita'nın da menajerlik şirketi.

6 maçta 2 asist yaptı

Bu sezon Hoffenheim forması ile çıktığı 6 resmi maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon ise 27 maçta sezonu 2 gol, 6 asist ile tamamladı.

(Burak Kızılöz/Skorer Dış Haberler)

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