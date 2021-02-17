Klopp'tan Ozan Kabak'a Ã¶vgÃ¼: "PerformansÄ±ndan Ã§ok memnunum"

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17.02.2021 - 12:12 | | Ä°STANBUL (AA)

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "PerformansÄ±ndan çok memnunum"

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'Ä±n Leipzig karÅŸÄ±sÄ±ndaki performansÄ±, teknik direktÃ¶r Jurgen Klopp'u mutlu etti.Â Â

Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "PerformansÄ±ndan çok memnunum"
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UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayaÄŸÄ±nda Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendikleri maÃ§tan sonra Ozan Kabak'la ilgili soruyu yanÄ±tlayan Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geÃ§irdikten sonra takÄ±mda yeniydi ama duruÅŸu iyiydi. PerformansÄ±ndan Ã§ok memnunum." ifadelerini kullandÄ±.

Kaleci Alisson'a Ã§ok fazla iÅŸ dÃ¼ÅŸmediÄŸini belirten deneyimli teknik adam, tÃ¼m takÄ±mÄ±n performansÄ±nÄ±n kendisini mutlu ettiÄŸini dile getirdi.

Åžampiyonlar Ligi'nde bir Ä°ngiltere takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giyen ilk TÃ¼rk futbolcu olarak tarihe geÃ§en Ozan Kabak ise maÃ§ sonu aÃ§Ä±klamasÄ±nda "TakÄ±mda yeni ve genÃ§ bir oyuncuyum. Burada Ã§ok yÄ±ldÄ±z futbolcu var. Uyum saÄŸlamak iÃ§in biraz zamana ihtiyacÄ±m var. Daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

Leipzig karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ve kazanmayÄ± hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz Ã§ok iyi bir takÄ±m ve Bundesliga'da ikinci sÄ±rada ama oyunu iyi kontrol ettik. Ä°lk yarÄ±da gÃ¼zel fÄ±rsatlar yakaladÄ±k, ikinci yarÄ±daki hatalarÄ±yla da golleri bulduk." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Liverpool'un Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan "PerformansÄ±yla Leipzig maÃ§Ä±nÄ±n adamÄ± kim olur?" oylamasÄ±nda Ozan Kabak, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'Ä± geride bÄ±rakarak "MaÃ§Ä±n adamÄ±" seÃ§ilmiÅŸti.

Â Klopptan Ozan Kabaka Ã¶vgÃ¼: PerformansÄ±ndan Ã§ok memnunum

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