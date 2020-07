Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant (Black Mamba) ölüm nedeni ne?

Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü NBA yıldızının ölümü başta spor kamuoyu olmak üzere herkesi derinden yaraladı. Basketbol'u sevmese dahi onun ismini hayatında bir kez olmuş duyanlar bile haberi alır almaz büyük üzüntü yaşadı. Kaliforniya'da Calabasas yakınlarında geçirdiği helikopter kazası sırasında Kobe'nin yanında 13 yaşındaki kızı Gianna'da bulunuyordu. Gianna'da talihsiz kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı. Yaşanan olayın ardından Kobe Bryant kimdir, neden öldü? Kobe Bryant'ın kaç kızı var gibi sorular arama motoru üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Kobe Bryant kimdir?

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant (d. 23 Ağustos 1978 Philadelphia, Pensilvanya, - ö. 26 Ocak 2020, Calabasas, Kaliforniya), lakabı Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcuydu. 1.98 boyunda bulunan Bryant Şutör gard ve Oyun kurucu pozisyonunda görev almaktaydı. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmekteydi.

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştü. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.

KARA MAMBA NEDİR? BLACK MAMBA NEDİR?

Kobe Bryant oyun tarzı olarak saldırgan bir yılan türü olan Black Mamba’ya benzetilmiştir.

Kara mamba (Dendroaspis polylepis), Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır.

Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. En büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkden alırlar. Kara mambanın karada yaşayan en hızlı yılan olduğu bilinmektedir. İddialara göre saatte 20 km. civarı bir hıza ulaşabilir.

Kara mambanın tek bir ısırığı 100 civarı insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. Gerekli panzehir uygulanmadığı zaman ölüm kesindir. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek yılandır. Kara mamba son derece agresif bir yılandır. Kendini tehdit altında hissettiği zaman çoğu yılanın aksine kaçmak yerine saldıracaktır. Kara mamba saldırı pozisyonu aldığı zaman boynunu düzleştirir, yüksek sesle tıslar ve siyah ağzı ile dişlerini gösterir. Vücudunun üçte biri kadar uzaklığa saldırabilir. Bu da yaklaşık olarak 1.20 metreye denk gelmektedir. Bu sayede birçok yılanın aksine kafa ve vücuda saldırır.

Rahatsız edilmedikleri sürece inlerinde uzun zaman kalırlar. Kara mambalar hem gündüz hem gece aktif olarak avlanan yılanlardır. Kara mamba küçük hayvanları avlarken bir kez ısırır ve geri çekilerek avının felç geçirmesini bekler. Fakat avı bir kuş olduğu zaman ısırır ve avının uçmasına engel olmak için avını bırakmaz.

Kara mamba'nın nörotoksik zehri doğadaki en etkili zehirlerden biridir. Sinir sistemini etkiler ve kişiyi paralize eder. Birey bilek ya da parmaktan ısırıldıysa, zehir insanı dört saatte öldürebilir, ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanı 20 dakikada öldürebilir. Tek bir ısırıkta zerk edilen zehir devasa boyutlarda olabilir, acilen panzehirle tedavi edilmezse, 10 ila 20 mg. arası insanlar için öldürücü olabilir. Kara mamba bir ısırışta 100 ila 400 mg. arası zehir zerk edebilir.

Yol kenarında duran bir kara mamba, seyahat halindeki arabalara saldırabilmekte, araç sürücüsü camı açık seyahat ediyorsa ne olduğunu bile anlamadan ısırılabilmektedir. Yumurtayla ürerler yavruları 36–60 cm arasıdır ve bir sıçanı yutabilir. Dişi kara mamba 9-14 yumurta bırakır, yumurtaların uzunluğu 7.5 cm dir. Yavrular çok çabuk büyür, Kara mamba'nın 1 yılda 1.8 m ye çıktığı görülmüştür.

Taslak simgesi Yılan ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.

İlk yılları

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pensilvanya'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu olan Joe ‘Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Anne tarafından eski Nba oyuncusu John "Chubby" Cox'un yeğenidir. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu. Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine, oraya yerleştiler. Akıcı bir şekilde İtalyanca ve İspanyolca konuşmayı öğrenmişti. Daha 3 yaşındayken Basketbol oynamaya başladı. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde ‘İtalya'da kalsaydım, futbol a devam edip profesyonel olurdum' açıklamasını yapan 1.98 m boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, seçimini ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) dan yana kullandı.

Lakers'taki ilk yılları

Bryant, 1996 NBA draftlarında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçildi. Oyuncu seçimleri öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında, Bryant'ın potansiyelini fark eden ve ‘Bryant'ın çalışması bugüne kadar gördüklerim arasında en iyilerden biriydi' diyen Lakers genel menajeri Jerry West, Vlade Divac ile Bryant'ı takas etti. Kobe, 18 yıl, 2 ay ve 11 gün ile NBA ligi tarihinde en küçük yaşta forma giyen oyuncu oldu. (Daha sonra o yıllarda Portland forması giyen Boston Celtics oyuncusu Jermaine O'Neal bu rekoru daha aşağılara çekti).

Ligdeki ilk maçında sadece 6 dakika oynayan ve 1 şut girişiminde bulunan Kobe; 1 ribaund, 1 top kaybı ve 1 faul ile tamamladı. Ligdeki ilk sayısını bir sonraki maçta New York Knicks'a karşı faul atışından bulan Kobe, ligdeki 4. maçında Toronto Raptors karşısında bu sefer 17 dakika sahada kaldı ve kariyerinde ilk çift haneli rakama ulaşarak maçı 10 sayı ile tamamladı. 28 Ocak'ta Dallas Mavericks maçında (12 sayı üretti) sahaya ilk 5'te çıkan Kobe, 18 yıl, 5 ay ve 5 gün ile NBA tarihinin en küçük yaşta ilk 5'te sahaya çıkan oyuncusu oldu. İlk sezonunda 25 maçta 10 sayı, 4 maçta 20 sayı barajını geçerken, 8 Nisan'da Golden State Warriors karşısında 25 dakikada 8/7 ikilik, 3/2 üçlük ve 7/4 faul atışı ile 24 sayı üreterek kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Ama asıl başarısını çaylaklar All-Star maçında doğu takımına attığı 31 sayı ile yakaladı. Aynı organizasyonda Slam Dunk şampiyonluğuna ulaşan en genç oyuncuda oldu. İlk sezonunu 71 maçta (6 kere ilk 5'te çıktı) 15.5 dakika oyunda kalarak 7.6 sayı ortalaması ile tamamlayan Kobe, ligin en iyi ikinci çaylak 5'ine de seçilmeyi başardı.

İlk playoff maçına Portland Trail Blazers karşısında çıkan Kobe, bu ilk maçında sadece 2 sayı üretebildi. Serinin 3. karşılaşmasında 27 dakikada 22 sayı atarken 4 maçlık seriyi 7.5 sayı ortalaması ile tamamladı. Fakat 2. turda işler hiç iyi gitmedi. Oysa 3. maçta 19 dakikada 19 sayı üretmiş ve Lakers'ın serideki ilk galibiyeti almasını sağlayan oyunculardan olmuştu. Ama 5. maçta normal sürenin bitimine 11 saniye kala skor 87-87 berabere iken son şutu kaçıran Kobe, uzatmada da 2 kritik şut kaçırarak Lakers'ın maçı ve seriyi kaybetmesine yol açmıştı Kobe, 1997 yazını ağırlık ve şut idmanları ile geçirdi. Ayrıca birkaç kilo aldı. 2. sezonun başında 17 Aralıkta Michael Jordan'lı Chicago Bulls karşısında kariyerinin en başarılı oyunlarından birini çıkardı ve 33 sayı üretti. New York'taki All-Star maçında Batı takımında 19 yaşında ilk 5'te başlayarak en küçük yaşta ilk 5'te başlayan oyuncu oldu. Bununla da kalmayarak 18 sayı ve 6 ribaund ile takımının en yüksek rakamlarına ulaştı. İlk sezonundaki 15.5 olan oyunda kalma süresini, 2. sezonunda 26 dakikaya çıkaran Kobe, sayı ortalamasını da 15.4'e yükseltti. Artık 19 yaşındaki Kobe'yi tüm dünya tanıyordu.

3. sezonunda Lakers'ın ilk 5'ine yerleşen Kobe, lokavt nedeni ile sadece 50 maç olarak gerçekleştirilen normal sezona fırtına gibi girdi. İlk 5 maçta üst üste double-double yaptı ve 21.0 sayı, 10.4 ribaund, 2.8 asist ortalamalarını tutturdu. Normal sezonda 50 maçın 11'inde takımının en skorer oyuncusu olan Kobe, 19.9 ortalama ile lig genelinde sayı krallığında 15. sırayı aldı. 21 Mart'taki Orlando Magic maçında 33'ü ikinci yarıda olmak üzere 38 sayı ile kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Evet Kobe, 3. NBA sezonunda ligin en iyi 3. beşine seçiliyordu. Fakat takım içinde bazı huzursuzluklarda adı geçmeye başlamıştı.

Playoff'larda ilk tur ilk maçında Houston Rockets karşısında son 5.3 saniye kala 2 kritik faul atışında başarılı olarak 101-100'lük galibiyeti getirdi. 4. ve son maçta da 24 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Seride Lakers 3-1 üstünlük sağlarken Kobe, 18.3 sayı, 7.3 ribaund, 5.8 asist ortalamalarını tutturdu. Fakat 2. turda San Antonio Spurs karşısında 21.3 sayı ortalaması 4-0'lık hezimet karşısında unutuldu.

İlk şampiyonluk (1999-2000)

2000 sezonunun başı ile Kobe, maçlarda gerektiği kadar top alamadığından ve tüm topları Shaq'ın harcadığından yakınmaya başladı. Aslında bunu 2001 sezonunda yapacağı gibi basının karşısında dobra dobra söylemiyordu ama birçok konuşmasında bu konuya da üstü kapalı değiniyordu. Daha fazla top kullanabileceği daha fazla sorumluluk alabileceği bir takımda oynamak istediğine dair ilk sözleri de bu dönemde ortaya çıktı. Kobe, ligdeki bu 4. sezonunda savunması ile de kendini gösterdi. Sezonun en iyi savunma beşine seçilirken, ligin en iyi 2. beşinin de elemanı oluyordu. 10-16 Nisan tarihleri arasında 29.7 sayı, 7.0 asist, 6.0 ribaund ortalamaları ile haftanın oyuncusu seçilen Kobe, 12 Mart'ta da Sacramento karşısında 40 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Fakat tüm bu başarıların yanında sağ elinden sakatlanan genç oyuncu 16 maç kaçırdı.

Sezonu 22.5 sayı (lig 12.si), 6.3 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları ile tamamlayan Kobe, playoff'larda da çok başarılı maçlar çıkardı. İlk turda Sacramento Kings karşısında 2. ve 4. maçlarda 32, 3. maçta 35 sayı attı. Batı finalinde Portland Trail Blazers karşısında 5. maçta 33 sayı üretirken 6. maçta 25 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 4 blok ile tüm bu kategorilerde sahanın en iyisi olarak Lakers'ı 9 yıl sonra NBA Finaline taşıdı. Final serisinde rakip Indiana Pacers tı. ve ilk maçta 104-87'lik farklı skorda Kobe'nin 14 sayılık bir katkısı oldu. Ama 2. maçın 9. dakikasında sakatlandı ve bir daha oyuna dönemedi. 3. maçta da yer alamayan Kobe, deplasmandaki 4. maçta 8'i uzatma bölümünde 28 sayı üretirken, 36 sayı, 21 ribaund ile oynayan O'Neal ile birlikte bu kritik maçın kazanılmasında (120-118) başroldeydi. Fakat 4. maçta uzatma bölümünde bulduğu 8 sayıyı, 5. maçta 20/4 şut yüzdesi ile tüm maç boyunca atabilince seri 6. maça uzadı. 6. maçın son periyoduna Lakers 85-79 geride girdi. 4'ü son 13 saniyede olmak üzere bu son periyotta 8 sayı üreten Kobe maçı da 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asist ile tamamlayarak kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğuna 22 yaşında ulaştı.

İkinci şampiyonluk (2000-2001)

2001 sezonu ile Kobe ile Shaq arasındaki gerginlik giderek arttı. Kobe, basına Shaq ile maç içinde top bölüşmekten bıktığını maç boyunca topların ona indirilmesinden sıkıldığını söylüyordu. Shaq da daha fazla sessiz kalamadı ve Kobe'nin elinde olsa maç boyunca tüm topları kullanacağını, onun maçı kazanmak gibi bir düşüncesi olmadığını tek amacının sayı ortalamasını yükselterek herkesten üstün olduğunu göstermeye çalışan, egosu altında ezilen ve sevilmeyen zengin bir züppe olduğunu söyledi. Tüm bu atışmalar sezon boyunca devam etti. Ama bu tartışmaların yanında, aralıkta 16 maçta 32.3 sayı ortalaması ile ayın oyuncusu seçildi. Sezon boyunca 24 defa 30, 6 defa 40 sayı barajını geçti. 2 kere triple-double, 8 kere double-double gerçekleştirdi. 6 Aralık'ta Golden State Warriors maçında 51 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. 8-18 Kasım tarihleri arasında oynanan 5 maç art arda 30 sayı barajını geçerken, 68 maçta 28.5 ortalama ile sayı krallığında lig genelinde 4. sırayı aldı. Sol eli ve sağ ayak bileği sakatlıkları sebebi ile 14 maçta oynamazken, 20 Aralık'taki Los Angeles Clippers maçında 2 teknik faulden dolayı ilk defa oyundan atıldı.

Play-off'larda fırtına gibi esen Lakers takımı NBA Finaline kadar Portland Trail Blazers , Sacramento Kings ve San Antonio Spurs serilerini yenilgisiz geçti. Kobe özellikle Batı Finalinde San Antonio Spurs karşısında çok başarılı maçlar çıkardı. İlk maçta 35/19 şut yüzdesi ile 45 sayı atarak kariyer Playoff rekorunu kırarken, seriyi de 4 maçta 33.3 sayı, 7.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları ile tamamladı. NBA Finalinde yeni rakip Philadelphia 76ers dı.Ve herkes Lakers'tan yenilgisiz bir süpürme daha bekliyordu. 11 playoff maçını art arda kazanarak bir NBA rekorunu egale eden Lakers bir galibiyet daha aldığı takdirde rekoru geliştirecekti. Ama San Antonio serisinin yıldızı Kobe uzatmaya giden ilk maçta kendi seyircisinin önünde 52 dakika oyunda kalıp, 22/7 şut yüzdesi ile sadece 15 sayı üretebilirken, 6 da top kaybı yapınca Shaq'ın 44 sayı, 20 ribaund'luk performansına rağmen gülen taraf 107-101'lik skorla Sixers oldu. Ligin bir başka genç süper yıldızı Iverson ilk raundu kazanan taraf olmuştu. Bu şok yenilginin ardından 2. maçta 31, 3. maçta 32 sayı ile oynayan Kobe seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maçta düşük şut yüzdesine rağmen 19 sayı, 10 ribaund ve 9 asistlik performansının ardından, 5. maçta 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asist ile oynayarak ilk maçtaki düşük performansını unutturuyor ve art arda 2. defa şampiyonluk kupasını kaldırıyordu. Ama seride yine MVP ödülünü alan Shaq olmuştu.

Üçüncü şampiyonluk (2001-2002)

Ölü sezonda herkes Shaq ve Kobe ikilisinin arasındaki soğuk savaşın büyüyeceğini ve belki de bu 2 oyuncudan birinin takımdan ayrılacağını düşünüyordu. Ama böyle olmadı.İki oyuncu birbirlerini öven ve yücelten demeçler vermeye başladı. Buna en çok sevinen coach Jackson oldu. Çünkü yeni sezonda bu süper ikilinin çok iyi anlaşmaları Lakers'a yeni rekorlar getirebilirdi. Yaz boyunca Shaq, yeni sezonda Kobe'nin MVP ödülüne ulaşacağını umduğunu söylerken, Kobe'de Shaq'ın vazgeçilemez ve durdurulamaz bir oyuncu olduğunu söylüyordu. Ve hatta bir makinenin dişlileri gibi olduklarını ikisinin de görevlerinin farklı olduğunu ve kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını söylüyordu.

Kobe Bryant, 2001-2002 sezonunda 80 maçta 25.2 sayı 5.5 ribande 5.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Ve kariyerinin en yükseği olan yüzde 46.9 ile şut attı.Kariyerin de ilk defa en iyi ilk beşe seçildi. Ayrıca All-Star takımına ve All NBA Yılın Savunma takımına seçildi. Lakers 58 galibiyet alarak Pasifik Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. İlk turda Portland Trail Blazers ı 3-0 la geçerken yarı finalde San Antonio Spurs u 4-1 ile geçti

Batı Konferansı finalinde Sacramento Kings si çok zor geçen seride 4-3 kazanarak finale kaldı. Finalde New Jersey Nets'i süpürerek üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşıyordu. Kobe finallerde 26.8 sayı ve yüzde 51.4 isabet oranıyla oynadı. Ve 24 yaşındayken 3.şampiyonluğuna ulaşmış oluyordu. Ama finallerin MVP'si yine Shaq oluyordu.

2002-2004 dönemleri

Bryant, 2002-2003 sezonunun şubat ayında 40.6 sayı ve tüm sezonda maç başına 30 sayı ortalamayla oynadı. Ayrıca maç başına 6.9 ribaund, 5.9 asist ve 2.2 top çalmayla kariyer rekorlarını kırdı. Bryant All-NBA ve All Defansif birinci takımına seçildi. MVP oylamasında üçüncü sırada yer aldı. 50 galibiyet ve 32 yenilgiyle Pasifik Grubu'nu ikinci tamamladığı bu sezonun sonunda Lakers, Batı Konferansı yarı finallerinde, 6 maçla o yılın NBA şampiyonu olan San Antonio Spurs 'e elendi.

2003-2004 sezonunda Utah Jazz'ın efsanevi power forveti Karl Malone ve Seattle Supersonics'in süper oyun kurucusu Gary Payton ile anlaşarak kadrosunu güçlendiren Lakers, bu kadrosuyla şampiyonluğu kazanmayı umuyordu.Tecavüz skandalıyla zor günler geçiren Kobe Bryant, 65 maç oynadı.24.0 sayı 5.5 ribaund 5.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Lakers; 56 galibiyet 26 mağlubiyet ile Pasifik Grubu'nu birinci, Batı Konferansı'nı Minnesota Timberwolves'un ardından ikinci sırada tamamladı. Fakat NBA finaline kadar yükseldikleri bu seride, Bryant'ın 22.6 sayı ve 4.4 asist ortalaması Lakers'a yetmedi. Detroit Pistons seriyi 5 maçta bitirdi ve şampiyon oldu. Şampiyon olunamamasının takımı karıştırması sonucunda ise O'Neal ve koç Phil Jackson takımdan ayrıldılar.Phil Jackson takımdan ayrılıken yerine Houston Rockets ile özdeşleşen Rudy Tomjanovich geldi.Ve Shaquille O'Neal, Lamar Odom, Caron Butler, ve Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildi.

2004-2007 dönemleri

Shaquille O'Neal'ın ayrılışından sonra 2004-2005 sezonunda takımın tek lideri haline gelen Bryant için, bu sezon çok önemliydi. Kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle imajı bozulduğundan, kötü oynaması halinde eleştirilerin artacağının farkındaydı. Lakers'ın 2003-2004 sezonununda kritik edildiği The Last Season: A Team in Search of It's Soul adlı kitapta, Phil Jackson'ın Kobe hakkında ‘koçluk yapılamayan bir oyuncu' şeklinde bir açıklaması yer aldı.Jackson'ın takımdan ayrılmasından sonra yerine getirilen Rudy Tomjanovich 'in de sağlık problemleri yaşaması takımın asistan koç Frank Hamblen'e emanet edilmesine neden oldu. Kobe 27.6 sayı ortalamasıyla ligin 2. skorer oyuncusu oldu fakat buna rağmen Lakers ilk kez playofflara kalamadı.Kobe sadece All NBA defansif üçüncü takımına seçildi.

2005-2006 sezonu, Bryant'ın kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Kobe ile yaşadığı geçmiş sorunlara rağmen koç Phil Jackson takıma geri döndü ve takım NBA playofflarına kalmayı başardı. Fakat playoffların ilk turunda Phoenix Suns 'a 7 maçlık seri sonunda elenmelerinin yanı sıra Kobe Bryant dizinden sakatlandı ve 2006 Fiba Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılamadı.

2005-2006 sezonunda 20 aralık taki Dallas Mavericks maçı'nda sadece 3 çeyrekte 62 sayı kaydetti. Maçın 4. çeyreğine girilirken skor Kobe: 62 - Dallas: 61 şeklindeydi. Şut süresinin 24 saniyeye indirilmesinden bu yana ilk defa böyle bir başarı geldi. Bryant, 22 ocakta oynanan Toronto Raptors karşısındaki 122-104'lük zaferle biten karşılaşmada ise 81 sayı atarak, Lakers tarihinin bir maçta 71 sayıyla, en çok sayı atan oyuncusu olan Elgin Baylor'un rekorunu geçti. Bunun yanı sıra NBA tarihine bir maçta 100 sayı atan Wilt Chamberlain'den sonra ikinci en fazla sayı atan oyuncu olarak geçti.

Ocak ayında Kobe 4 maç üst üste 50 sayının üzerinde sayı atarak 1964'ten beri bunu gerçekleştiren tek oyuncu oldu. Aynı ocak ayında, ortalama 43.4 sayı ile oynayan Bryant, NBA tarihinin, bir ayda ulaşılan en yüksek sayı ortalamaları listesinde 8. oldu. Bu Chamberlain'den sonraki en yüksek ortalamadır.) Sezon boyunca, oynadığı maçların 27'sinde 40 sayıyı geçen ve bir sezonda toplamda kaydettiği 2832 sayıyla Lakers tarihine adını yazdıran Bryant, sezon sonunda 35.4 sayı ortalaması ile NBA liginin sayı kralı oldu. (Bu Michael Jordan'ın 1986-87 sezonunda yaptığı 37.1 sayılık ortalamadan sonra en iyi NBA ortalaması.) 2006'da NBA'in En Değerli Oyuncusu Ödülü (NBA Most Valuable Player Award) oylamasında 4. seçildi. Steve Nash 'in 1. seçildiği oylamada, Bryant 22 birincilik oyu aldı. (Bu 22 oy Bryant'ın kariyerindeki en yüksek birincilik oyu.) 27 yaşında, 16.000 sayıya ulaşan en genç oyuncu unvanını alan Bryant, 16 Ocak 2006'da oynanan Miami Heat - Los Angeles Lakers karşılaşması öncesinde O'Neal ile el sıkıştı ve aralarındaki soğukluğu giderdiler.

Önce Adidas'la yüksek bir fiyata 4 yıllık bir reklam anlaşması imzalayan Bryant, daha sonra da Nike ile 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve Nike reklam filmlerinde oynadı. Nintendo 64 ve Playstation NBA Live oyunlarında yer alan Bryant, Chi Sah adlı Rap grubunun da üyesi.8 olan forma numarası, Adidas ABCD kamp numarası olan 143'ün 1+4+3=8 şeklinde toplanmasıyla oluşan Bryant, 2006-2007 sezonu öncesi TNT kanalına yaptığı açıklamada forma numarasını, kariyerinin ikinci yarısına başlarken daha önce lise forma numarası da olan 24 ile değiştireceğini açıkladı. 2007 yılında All-Star maçında 31 sayı 6 ribaund 6 asist ile oynayarak kariyerinin ikinci MVP ödülünü aldı. 16 Mart'ta Los Angeles'ta Portland Trail Blazers'a 65 sayı attı ve bu 11 yıllık kariyerinde ikinci en yüksek sayı performansıydı. Ve 7 maçlık yenilgi serisini bitiriyordu. Hemen ardından Minnesota Timberwolves'a karşı 50 sayı ile rekor kırdı. Arkasından Memphis Grizzlies'e attığı 60 sayı ile üst üste 3 maç 50 sayı barajını aşan Elgin Baylor ve Michael Jordan'ı da geride bıraktı. Ve bir sonraki New Orleans Hornets maçında da 50 sayı atarak NBA tarihin de 4 maçta üst üste 50 sayı barajını geçen ikinci oyuncu oldu. (Birinci sırada 1961-1962 sezonunda üst üste 7 kez 50 sayı barajını aşan Wilt Chamberlain rekoru elinde bulunduruyor.)

Los Angeles Lakers normal sezonunu 42 galibiyet 40 mağlubiyet ile Pasifik Grubu'nu ikinci sırada ve Batı Konferansı'nı yedinci sırada tamamlayabildi.İlk turda geçen sene playoff ilk turun'da karşılaştıkları ve 4-3 kaybettikleri Phoenix Suns'tı.Ancak bu sefer geçen seneki gibi kıran kırana mücadele olmadı ve Suns seriyi 4-1 ile geçti. Kobe, bu serie 32.8 sayı 5.2 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

En değerli oyuncu ve hayal kırıklığı (2007-2008)

2007-2008 sezonu takas dönemi biterken kadrosuna Pau Gasol'u katan Lakers pota altında güçlenmişti.Ve Kobe sezon boyunca fırtına gibi esiyor ligi 28.3 sayı 6.3 ribaund 5.4 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla oynuyordu. Kobe 23 aralık 2007'de Madison Square Garden'da New York Knicks'le oynanan maçta 20.000 sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu (29 yıl 122 gün). 6 mayıs 2008 de Yılın en değerli oyuncusu olduğu resmi olarak duyuruldu. Kariyerin de ilk defa MVP seçildi. Lakers tarihinde bu ödül daha önce Shaquille O'Neal Kareem Abdul-Jabbar ve Magic Johnson'a da verilmişti.

Yaptığı açıklama da: Bugün benim için güzel özel bir gün. Burada bulunmaktan ötürü son derece onur duyuyorum. Bu sadece bana değil aynı zamanda takımıma verilmiş bir ödül. Bunu ekip olarak hak ettik. Takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. dedi. Aynı zamanda 3 kez üst üste All NBA 1.takmına seçildi.Ve 3 kez üst üste All defansif 1. takımına seçildi. Lakers Batı konferansını 57 galibiyet 25 mağlubiyet ile birinci sırada bitirdi. Denver Nuggets Play-off'lardaki ilk rakipleriydi.Birinci maçta 32 sayı üretirken 18 sayısını son 8 dakikada attı. Nuggets'ı 4-0 ile süpürürken yarı finaldeki rakibi Utah Jazz'ı 4-2 ile geçerek Batı konferansı finalin'de karşısına son şampiyon San Antonio Spurs çıktı. Lakers, Spurs'u 4-1'le eleyerek 6 yıl sonra ilk defa NBA finallerine kaldı. Ve Kobe, Shaquille O'Neal'sız ilk defa Nba finallerine çıkmış oldu.Final'de rakipleri Kevin Garnett ve Ray Allen gibi iki süper yıldızı kadrosuna katmış; Paul Pierce ile yeni bir "big three" oluşturan sezonu 66 galibiyet 16 mağlubiyet ile birinci sırada tamamlayan tüm zamanların en çok şampiyon olan takımı Boston Celtics'ti. Boston seriye tümüyle hakim oldu ve 4-2 ile kazanarak 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmış oluyordu. Kobe Play-offlar'da 30.1 sayı 5.7 ribaund 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı.Finaller'de 25,6 sayı 4,6 ribaund 5.0 asist ortalamalarıyla oynadı. Böylece MVP olduğu sene finallerde kaybederek hayal kırıklığı yaşamış oldu.

2009 ve 2010 hanedanlığı

2008-2009 sezonu açılmasıyla birlikte Lakers üst üste 7 maç kazandı. Kobe sezona 17-2 ile başlayarak Franchise rekoru kırmış oldu.Lakers Aralık ayı ortasını 21-3 ile geçirdi. Bryant sayesinde birkaç önemli maçları da kazanmıştı. Bunlardan en önemlisi Noel günü Boston'a karşı 92-83 kazandıkları maçtı. Diğeri Ocak 2009'da 105-88 kazandıkları sezonu mükemmel geçiren 66-16 ile kulüp rekoru kıran Cleveland Cavaliers'tı. Deplasmanda altıncı maçlarını kazanan Lakers batı konferansında birinci sırada bulunmaktaydı. Bryant tüm sezon boyunca ezici oyununu sürdürdü. Ardından All-Star maçında iyi bir performans sergileyerek eski takım arkadaşı Shaquille O'neal ile MVP ödülünü paylaştı. Bu onun kariyerinde üçüncü All-Star MVP'liği ödülüydü.

Kobe aralık ve ocak ayında Batı konferansının en iyi oyuncusu ve üç kez de haftanın oyuncusu seçildi. Ocak ayında Bryant 2 triple double yaparken bu onun kariyerin'de on altıncı triple-double'lıydı. Ve 2005'ten beri ilk defa 2 kez triple-double yapmış oldu. 2009'da All-Star maçında 27 sayı 4 asist 4 ribaund 4 top çalma istatistikleriyle oynadı. Batı takımı doğu takımını 27 sayı farkla 146-119 yendi.

Kobe Bryant, 2008-2009 sezonunda başka bir rekora daha imza attı. Bryant 2 Şubat'ta Los Angeles Lakers'ın deplasmanda karşılaştığı ve 126-117 yendiği New York Knicks'e karşı 61 sayı atarak (%61 şut isabeti) tarihi Madison Square Garden salonunda bu rekorun daha önceki sahibi Bernard King'i geçmiş oldu. (King: 1984 yılında New Jersey Nets'e karşı 60 sayı atmıştı. Deplasman takımlarından 55 sayı ile en çok sayı atan Michael Jordan'dı.)

Lakers 65 galibiyet 17 mağlubiyet ile Batı konferansını birinci sırada tamamladı. MVP ödülü sıralamasında Bryant ligde kariyerinin en mükemmel sezonunu geçiren Lebron James'in ardından ikinci sırada yer aldı.Kariyerinde 7. kez All NBA 1. takımı ve All Defansif 1.takımına seçilmiş oldu. Lakers Utah Jazz ile eşleşerek 19 Nisan 2009'da play-off'lara başladı. Seriyi 4-1'le geçti ve ikinci turda Houston Rockets ile karşılaştı. Rockets'ın dev pivotu Yao Ming'in sakatlanmasıyla herkes Lakers'ın turu rahat geçeceğini düşünürken Rockets seriyi son maça kadar taşımayı bildi ama son maçta Lakers kendi evinde kazanarak Batı konferansı finallerine kaldı. Karşısında 24 yıl sonra ilk defa konferans finaline yükselmiş sezonu çok iyi geçiren Denver Nuggets'tı. Lakers tecrübesiyle seriyi 4-2 ile kazarak geçen seneki gibi bu sezonda da finale yükselmişti. Böylece Kobe kariyerinde 6. kez NBA finali görmüş oluyordu. Finalde play-off'u çok iyi geçiren Orlando Magic'i 4-1'le eleyerek 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaşıyordu. Kobe finallerin MVP'si olurken Shaquille O'Neal'sız ilk şampiyonluğuna erişti.

Lakers, 2009-10 sezonu içinde 6 maçı Bryant'ın son saniye basketlerliyle kazandı. 4 Aralık 2009 günü Miami Heat maçının galibiyeti bunun başlangıcıydı. Sene içerisinde sık sık sağ el işaret parmağı sakatlıklarıyla uğraşan Kobe, bir hafta sonra Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta da son basketi atarak takımına maçı kazandırdı. Parmağındaki sorun nedeniyle ara sıra dinlendirilen KB24, bu kez de uzatmalarda Milwaukee Bucks'a karşı attığı basketle sahadan galibiyetle ayrıldı. Kobe, 31 yaş 151 gün itibarıyla 25.000. sayısına ulaşarak bunu başaran en genç oyuncu oldu.Daha önce bu rekor efsane pivot Wilt Chamberlain aitti. Olağanüstü oyununu Sacramento Kings'e attığı son saniye üçlüğüyle de sürdürdü. Ezeli rakipleri Boston Celtics'e karşı attığı basketle de takımına galibiyeti getiren Bryant, daha sonraki günlerde attığı basketlerle Los Angeles Lakers tarihinin en çok sayı atan oyuncusu efsane oyuncu Jerry West'i de geçmiş oldu. Sakatlıklarından sıkıntı çekmesine rağmen Memphis Grizzlies'i de atmış olduğu basketle yendi. İki hafta sonra bu yıkıcı performanstan darbe alan Toronto Raptors oldu.

2 Nisan 2010 günü Bryant, takımıyla 3 yıllığına 87 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.Sezonun son beş maçında oynamayarak 2009-10 normal sezonunu noktaladı.Sezon içinde birçok sakatlık sebebiyle 9 maç kaçırdı.Buna rağmen Lakers Batı konferansını birinci sırada bitirmeyi bildi. Playofflarda saha avantajına sahip olan LA Lakers,ilk turda genç, atletik Oklahoma City Thunder'ı 6 maç sonunda elemeyi başardı.Yarı finalde Utah Jazz'ı 4-0 ile süpüren Lakers, ezeli rakipleri Phoenix Suns'la batı finalinde karşı karşıya geldi. Kobe, serinin ikinci maçında yapmış olduğu 13 asistle ile kendi playoff kariyer rekorunu kırdı ve aynı zamanda 1996 playofflarında 13 asist yapan Lakers oyuncusu Magic Johnson ile bu rekoru paylaştı.4-2 ile Suns'ı da geçerek NBA finallerine kalan Lakers, 2008 finalinde karşılaştığı Boston Celtics ile eşleşti. Baştan sona kadar sert ve çekişmeli geçen seriyi 4-3 ile Los Angeles Lakers kazandı. İlk defa Lakers 7 maç sonunda Celtics'i yenip şampiyon oldu. Bryant, geçen seneki gibi bu senenin de "finallerin en değerli oyuncusu" seçildi. Ve böylece Kobe Bryant kariyerindeki beşinci şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Oyuncu profili

Kobe Bryant iki numara olarak tabir edilen şutör gard pozisyonunda oynamakta ve gerektiği zaman kısa forvet de oynayabilecek kapasiteye sahiptir 1999 yılından itibaren her yıl All NBA takımına seçilmiştir. 11 kez all-star kadrosuna yer almıştır. Çoğu zaman spor yazarları onu Michael Jordan'la karşılaştırmışlardır. Bryant'ın çok hızlı sayı üretebilme özelliği vardır. 25.1 sayı 4,6 asist 5,3 ribaund ve 1,5 top çalma kariyer istatistiklerine sahiptir. Onun en bilinen özelliği kendi şutunu yaratabilmesidir. Etkili bir dış skorerdir ve bir maçta on iki üçlük isabeti ile Donyell Marshall'la rekoru paylaşmaktadır. Kariyerinde %49.5 şut isabeti oranıyla oynamaktadır. Çok iyi top hakimiyeti, hızı ve atletik özellikleri sayesinde savunmacılardan kurtularak basket bulabilir. Ofansif özelliğinin yanında iyi de bir savunma oyuncusudur.

Özel hayatı

Kasım 1999'da albüm çalışmaları için gittiği binada (Kobe Bryant'ın bu albümü yayınlanmadı) 17 yaşındaki dansçı Vanessa Laine ile tanışan Bryant, Huntington Beach, Kaliforniya'daki Marina Lisesi'nde okuyan Laine ile 6 ay sonra Mayıs 2000'de nişanlandı. Yaklaşık bir yıl sonra 18 Nisan 2001'de Dana Point, Kaliforniya'da evlenen çift düğünlerine sadece 12 konuk çağırdılar. Laine'in Afrika asıllı olmaması ve evlenmek için çok genç yaşta olmaları nedeniyle düğüne karşı çıkan ailesinin yanı sıra, takım arkadaşları da bu düğüne katılmadılar. Ailesi ile arasındaki sürtüşmeler, çiftin 19 Ocak 2003'te Natalia Diamonte adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olmasıyla azaldı. Laine'in 2005 ilkbaharında bir çocuk düşürmesinin ardından çiftin, 1 Mayıs 2006'da ikinci kız çocukları Gianna Maria-Onore dünyaya geldi. Aynı zamanda eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal'ın da Florida'da o gün Me'arah Sanaa adında bir kız çocuğu oldu. Kobe Bryant'ın 2007 yılının başlarında yaptığı bir röportajda hala akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabildiği açığa kavuştu.

Ölümü

26 Ocak 2020 tarihinde Kaliforniya'da bindiği helikopterin Calabasas şehri yakınlarında yaptığı kaza sonucunda Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Onore ve üç kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın Gianna'nın yanı sıra bir kız çocuğu daha bulunuyor.