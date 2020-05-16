ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Calabasas'ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane isim Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora göre, Kobe Bryant, kızı Gigi Bryant ve diğer 7 kişinin vücudunun yüzde 30'unun yandığı tespit edildi.

Otopsisi raporuna göre, kazada hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın kızı Gianna, ciddi iç yaralanmalara maruz kaldı. Otopsi raporu kazadan tam 4 ay sonra ortaya çıkmış oldu.

Raporlar dokuz kurbanın hepsinde ölüm nedenini "künt travma" olarak ortaya çıkarırken, ölüm şekli "kaza" olarak belgelendi. Raporlarda yer alan ayrıntıların çoğunun yayınlanamayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

Helikopter pilotu olan 50 yaşındaki Ara Zobayan'ın raporunda alkol veya uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıkardı.

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