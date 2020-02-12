Kobe'nin cenaze töreninin ailesi tarafından gizlice yapıldığı ortaya çıktı

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Entertainment Tonight'ın haberine göre, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın özel isteğiyle Kobe ve Gigi'nin cenaze töreni 7 Şubat tarihinde Kaliforniya'daki Corona Del Mar'daki Pacific View Memorial Park'ta yapıldı

Vanessa Bryant ve 3 kızı, Kobe ve Gigi'nin yasını özel olarak tutmak istemesinin ardından 7 Şubat Cuma günü Kaliforniya'da özel tören yapıldı. Basına sızdırılmayan törene dair bilgi paylaşılmadı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hislerimi kelimelere dökemiyorum. Aklım Kobe ve Gigi'nin ölümünü hala kabul edemiyor. İkisini bir arada yürütemiyorum. Kobe'ye unutsam bu kez aklıma Gigi geliyor... Bedenim, Gigi'nin bir daha geri dönemeyeceğini kaldıramıyor. Neden ben bir günün sabahına uyanabilirken kızım Gigi buna sahip değil. Çok üzgünüm. Yaşaması gereken çok uzun bir hayatı vardı. Fakat sonra geride kalan 3 kızım Natalia, Bianka ve Capri'nin benimle olduğunu biliyorum. Keşke Kobe ve Gigi de burada olsaydı ve kabus sona erseydi." ifadelerini kullanmıştı.

Bilindiği üzere Kobe ve Gigi'nin cenaze töreni 24 Şubat Pazartesi günü Los Angeles Lakers'ın ev sahipliği yaptığı Staples Center'da yapılacak.