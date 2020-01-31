‘Kobe’nin ölümüyle tamamen yıkıldık’

CELAL UMUT EREN

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’in efsane oyuncusu Kobe Bryant (41), ABD’de 26 Ocak’ta düşen helikopterde kızı Gianna (13) ve 7 kişiyle birlikte ölmüştü. Efsane basketbolcunun eşi Vanessa Bryant (37) Instagram’da duygularını yazdı: “Sevgi dolu eşim, harika baba Kobe’nin ve sevgi dolu bir evlat olan tatlı Gianna’mın ani ölümüyle tamamen yıkıldık. Bize destek olanlara çok teşekkür etmek istiyoruz.”

‘Sözcükler yetmiyor’

“Kobe ve Gianna’nın çok sevildiklerini bildiklerini düşünerek teselli oluyorum. Onlar hayatımızda olduğu için çok şanslıydık. Onların olmadığı bir hayatı tahayyül etmek zor. Her gün Kobe ve biricik kızımız Gigi yolumuzu aydınlattığı için kendimizi topluyoruz. Onlara sevgimiz sonsuz. Keşke onlara sarılabilsem, öpebilsem. Keşke onlar sonsuza dek bizimle olabilse.” Vanessa Bryant kazada ölen 7 kişinin aileleri için duyduğu üzüntüyü de “Acımızı tarife sözcükler yetmiyor” sözleriyle dile getirdi.

Son fotoğraf

13 yaşındaki Brady Smigiel’in hayranı olduğu Kobe Bryant ile 25 Ocak’ta çektiği selfie’nin, basketbolcunun son fotoğrafı olduğu belirtildi. Çocuk, fotoğrafı Kobe Bryant’ın sahibi olduğu Mamba Spor Akademisi’nde çekti. Brady o gün Kobe’nin yanına gidip fotoğraf çekmek istedi. Kobe de acelesi olduğunu, ertesi gün daha güzel fotoğraf çekmesini istedi. Bu sırada selfie çeken Brady ertesi gün acı haberi aldı.

24. sayı anması

NBA’deki maçlarda Kobe Bryant unutulmuyor. Indian Pacers ile Chicago Bulls’un maçında, Kobe’nin forma numarasına atıfta bulunularak atılan 24. sayıda tribünler ilginç bir organizasyon yaptı. 24. sayının ardından Kobe’nin efsane olarak anıldığı LA Lakers’ın renkleri olan mor ve altın sarısı kağıtlar havaya kaldırılıp koreografi yapıldı.

Ağlayarak veda

Los Angeles Lakers’ın efsane yıldızlarından Shaq O’Neal, özel bir anma yayınına katıldı. ‘Erkek kardeşi’ olarak nitelediği Kobe Bryant’ı çok özleyeceğini aktaran ve gözyaşlarına hâkim olamayan Shaq, “En son 3 sene önce kız kardeşimi kaybettiğimde bu acıyı hissetmiştim. Şimdi erkek kardeşimi kaybettim. Keşke Kobe’yi çok sevdiğimi bir kez daha söyleme şansım olsa. Onunla artık şakalaşamayacak olmak çok kötü hissettiriyor” dedi. Shaq, Super Bowl partisinin gelirinin Kobe’nin vakfına bağışlanacağını duyurdu.

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