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HaberlerNba Haberleri Kobe'yle birlikte helipkopter bulunan 4 kişinin daha kimlikleri belli oldu!
27.01.2020 - 08:37 |

Kobe'yle birlikte helipkopter bulunan 4 kişinin daha kimlikleri belli oldu!

Kobe Bryant'ın ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden diğer yedi kişiden dördünün daha kimlikleri belli oldu.

Kobe'yle birlikte helipkopter bulunan 4 kişinin daha kimlikleri belli oldu!
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Kaliforniya'da yaşanan trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki basketbol efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'ın yanı sıra 7 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra yaşanan yangın nedeniyle kimlik doğrulaması zaman alırken dört kişinin daha helikopterde olduğu resmi kaynaklardan doğrulandı.

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DÖRT KİŞİNİN DAHA KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kaza sırasında helikopterde bulunan Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli (56), kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

John Altobelli'nin kardeşi yaptığı resmi açıklamayla abisinin eşinin ve yeğeninin uçakta bulunduğunu resmen doğruladı.

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