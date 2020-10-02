Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor
02.10.2020 - 15:50 | | FANATİK

Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor

Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu bildirildi. Transferin önündeki tek engel ise Erol Bulut. Teknik adam genç futbolcunun kadroda kalmasını istiyor.

Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor
ABONE OL

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istiyor. Körfez ekibinde genç futbolcu ile ilgili transfer çalışmaları devam ediyor. Erhan Altın'ın yardımcısı Taner Gülleri, İsmail Yüksek ile ilgili Altın'a olumlu referans verdi. Taner Gülleri Gölcükspor'u çalıştırırken İsmail Yüksek de onun öğrencilerindendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık depremi! Dün gecenin ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Erol Bulut ikisini de sildi...

Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yükseki istiyor

    Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı
      Son dakika | Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı
    2. Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor
      Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor
    3. Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor
      Son dakika | Emre Çolak, Cartagena'ya transfer oluyor
    4. Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız
      Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız
    5. Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri
      Son dakika | Ianis Hagi'den Galatasaray sözleri



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet

    Son dakika | Fenerbahçeli Thiam'a milli davet

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif

    Son dakika | Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif

    Sıradaki Haber