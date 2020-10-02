Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istiyor. Körfez ekibinde genç futbolcu ile ilgili transfer çalışmaları devam ediyor. Erhan Altın'ın yardımcısı Taner Gülleri, İsmail Yüksek ile ilgili Altın'a olumlu referans verdi. Taner Gülleri Gölcükspor'u çalıştırırken İsmail Yüksek de onun öğrencilerindendi.