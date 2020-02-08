TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kocaelispor, futbolcusu GÃ¶kdeniz Bayrakdar'Ä±n satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in SÃ¼per Lig temsilcisi Fraport-TAV Antalyaspor'la prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesine aÃ§Ä±klamada bulunan baÅŸkan HÃ¼seyin ÃœzÃ¼lmez, "Bu anlaÅŸmaya gÃ¶re, GÃ¶kdeniz Bayrakdar iÃ§in bonservis bedelinin yanÄ± sÄ±ra, sonraki satÄ±ÅŸtan pay ve sezon baÅŸÄ± Antalyaspor hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra kiralÄ±k gÃ¶nderilmek istenirse, Kocaelispor'a bedelsiz verilmesi konusunda mutabakata varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¼recin baÅŸÄ±ndan beri dediÄŸimiz gibi, Ã¶ncelikle Kocaelispor'un menfaatini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz GÃ¶kdeniz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileriz." ifadelerini kullandÄ±.Â

BaÅŸkan ÃœzÃ¼lmez ayrÄ±ca, altyapÄ± oyuncularÄ±ndan Onur Alp Sarman'Ä±n kulÃ¼pte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisiyle profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Ã–te yandanÂ GÃ¶kdeniz Bayrakdar ile BeÅŸiktaÅŸ kulÃ¼bÃ¼ de ilgilenmiÅŸti.

Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n imza tÃ¶reni