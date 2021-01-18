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18.01.2021 - 10:23 |

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi resmen başladı

Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi resmen başladı
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Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

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