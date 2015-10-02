Kocaman: "3 puanla dönmek sevindirici"

Maçta ortalama ilk 30 dakikada her şeyin istediği gibi gittiğini ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un yapabilecekleri, bizim tedbirlerimiz bizim onların zaaflarından faydalanma halimiz bu bölümde iyi gidiyordu. Bu arada çizgiden çıkan bir top vardı. Bunun haricinde her şey son derece iyi giderken aşırı top kayıpları başladı. Yüksek driplinglerden ve milli takım oyuncu seviyesinde 3-4 oyuncunun top kayıplarıyla Trabzonspor'un en büyük gücü ortaya çıktı, hızlı ataklarla kalemize geldi. Son 15 dakikalık periyotte baya hırpaladılar bizi."

Kocaman, devrede bir enerji topladıklarını anlatarak, "Bu baskının devam edeceğin tahmin ediyorduk. Direkten dönen topun hemen ardından golü bulduk. Golü bulduktan sonra yüksek bir baskı altında kaldık. Sağdan soldan şiddetli tehlikeli ortalar geldi. böyle pozisyonda beraberliği sağladılar. İkinci golü bulmak bizi maça bağladı. Skoru garantiye alma adına çok net pozsiyonlar yakaladık son vuruşlarda bu değerlendirmeyi yapamadık. Maçı2-1 kazanmak son derece değerli."

Kocaman, Süleyman Abay'ın yönetimine ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu tip konularda daha fazla şunu yapmaya çalışıyorum. Ben hakemin maç içerisinde genel davranışlarına bakıyorum. Aleyhimize veya lehimize verilen penaltılar, ofsaytlar çok yanlı kararlar oldu. Bu tip durumlarda bile esas itibariyle şunu söyledim davranışları çok tarafsız değildi diye. Bugün için şunu söylüyorum Süleyman Abay verdiği kararlar çok izleyemedim, net şeylerini bilmiyorum, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Penaltı kararı için soruyorsunuz herhalde. Doğru ve yanlışıyla esas itibariyle beden dili maçı tarafsız bir hakem gibi bitirmeye yönelikti. Bu arada hatalar da çok doğal olarak yaptığını düşünüyorum. Bu tip hatalarlehimize ve aleyhimize başımızın üstünde. Yeter ki hakemlerin beden dili bir takımı ezmeye, bir takımı tutmaya yönelik olmasın. Yoksa hata Rıza hocanın Deniz Çoban'a söylediği gibi hepimizin her alanda hepimizin yaptığı bir şey. Çünkü bu oyun böyle bir şey."