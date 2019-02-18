Kocaman’ın planları tuttu

Atiker Konyaspor teknik heyeti, Fenerbahçe maçına çok sıkı çalıştı. Aykut Kocaman ve ekibi, sarı-lacivertli takımın iç sahada oynadığı son üç maçı mercek altına aldı. Malatyaspor, Göztepe ve Zenit maçları tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Öncelikle Fenerbahçe’nin coşkulu başlamasının önüne geçildi. Savunma ve orta sahadaki 8’li, sarı-lacivertli takıma alan bırakmadı ve kendi ceza sahasından uzak tuttu. Maç boyunca oyunun açılmasına izin verilmedi. Önde de sürekli baskı yapıldı. Maç sonu elde edilen verilere göre Atiker Konyaspor, bir kişi fazla oynayan rakibine yakın performans değerlerine ulaştı.