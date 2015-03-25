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25.03.2015 - 15:41 | | KONYA (AA)

Kocaman: Milli ara rehabilitasyon dönemi

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı rehabilitasyon dönemi olarak değerlendireceğiz" dedi.

Kocaman: Milli ara rehabilitasyon dönemi
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı rehabilitasyon dönemi olarak değerlendireceğiz" dedi.

Kocaman, yaptığı açıklamada, ligde son 4 maçta alınan başarılı sonuçlarla alt sıralardan kurtularak orta gruba biraz daha yaklaşmanın moralini yaşadıklarını belirtti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı rehabilitasyon dönemi olarak değerlendireceklerini ve tek düşüncelerinin Trabzonspor maçı olduğunu dile getiren Kocaman, "Tam milli maç haftasına girdiğimiz bu dönemde oynadığımız Kardemir Karabükspor maçını kazanmak bize moral verdi. Bence, bu haftayı rehabilitasyon haftası olarak değerlendirmemize olanak sağladı" dedi.

Takım olarak büyük bir çözülme yaşadıkları SAİ Kayseri Erciyesspor'a karşı kaybedilen maçın ardından takım, kulüp ve şehir olarak herkesin karamsarlık yaşadığını dile getiren Kocaman, sonraki dönemde bunun tam tersi bir süreç yaşandığını vurguladı.

Önceki dönemi "anormal" olarak değerlendiren Kocaman, şimdi normale dönüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Daha fazla mücadele, koşu, yardımlaşma oldu ve bunlar arttı. Biraz oyun tarzımız değişti. Arka arkaya çok güçlü takımlardan, zor bir seriden 8 puanla ayrıldık. Son 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Pozisyonumuz orta gruba doğru yükseldi. Alt gruptan da biraz göreceli olsa da matematiksel değil ama ruhsal olarak biraz daha ayrıldık. En azından önümüzdeki günlere biraz daha özgüvenli, moralli ve oyuncularımızla beraber ne yapmamız gerektiği konusunda düşüncelerimizi pekiştirmiş olarak girme şansı yakaladık. Dolayısıyla bu haftayı bu şekilde bir rehabilitasyon haftası olarak geliştirip ondan sonra önümüzdeki haftadan itibaren yoğun ve sert antrenmanlarla Trabzonspor maçına hazırlanmak en büyük amacımız."

Kocaman, tek düşüncesinin şu anda Trabzonspor maçı olduğuna dikkati çekerek, "Bu haftayı rehabilitasyon ile geçirip, oyuncularımızı hem ruhsal hem fiziksel anlamda rehabilite edip, ondan sonra Trabzonspor maçına odaklanmak. Ötesi ile ilgili açıkçası bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

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