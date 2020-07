Kocaman: Ne yazık ki son sözü para söylüyor

Süper Lig’in 18. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp dönemini değerlendiren Kocaman, "Ruhsal ve zihinsel yorgunluğu atmak için 6 günlük bir izin ondan sonra kamp dönemi sonra da şehre ve tesislere gelerek maçları hazırlanma dönemi... Kampın gün olarak kısa olduğu söylenebilir ancak buradaki esas vurgu bence verimlilik açısından belki bugüne kadar yaptığımız kampların içindeki iyilerden biri olarak gözüktü. Ama her zaman şunu söylüyorum özellikle kamplardan sonraki dönemde ne kadar gözlemlerinize ve tecrübelerinize istinaden, iyi olduğunu düşünseniz ya da olumsuz olduğunu düşünseniz de başlayan maç ve ondan sonraki seride alacağınız sonuçlar aslında kampın verimliliğini ve kalitesini belirleyecek. Ama bugüne kadarki tecrübelerimiz öngörülebilir ve gözlemlerimizle kısa ama verimli bir kamp olduğu söylenebilir" dedi.



"İyi bir başlangıç yapma ihtimali gözüküyor"

Ankaragücü maçı öncesin takımın genel durumundan bahseden Kocaman, "İlk yarıda bıraktığımız davranış biçimini biraz daha koruduğumuzu ve bunu biraz daha geliştirdiğimizi gösteriyor. Eğer bu davranış biçimi sürdürmeyi başarabilirsek çok enteresan bir seriye başlayacağız. Ne yazık ki şu anda sıralamadaki bulunduğumuz durumdan dolayı enteresan dediğim bir seriye başlayacağız. 7 hafta içinde altımızdaki 3 takım ve hemen üstümüzde diyebileceğimiz 3 takımla oynayacağız. Bir tane Galatasaray maçı girecek araya. İlk yarıdaki bıraktığınız o nispeten birazcık yakaladığımız takım davranışı konusundaki olumlu gelişmeler biraz daha artmış gözüküyor takımda. Odaklanma biraz daha artmış gözüküyor. En büyük şikayetim olan uyumla ilgili şikayetlerimde sanki beklentilerimi karşılayacak bir durumda gözüküyor. Bunlar maç öncesinde son derece bizim için önemli göstergeler ve duygular düşünceler. Ama şu bir gerçek bunlar kağıt üzerindeki görüntüler. Maça 48 saate yakın bir zaman var. Çok uzun bir süre. Umarım herhangi bir değişken girmez araya. Bu duygu ve düşüncelerle girersek iyi bir başlangıç yapma ihtimali gözüküyor" şeklinde konuştu.



"Türk futbolunda sahada da saha dışında da ne yazık ki son sözü para söylüyor"

Transfer dönemi hakkında da konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Türk futbolunda sahada da saha dışında da ne yazık ki son sözü para söylüyor. Şu andaki durum ne yazık ki böyle. Konyaspor'u buradan ayırarak yorumlamak olmayacak. Ortada gerçekler var. Türk futbolu, gerçeklerle uzun zamandır yüzleşmeye başladı. Aynı zamanda Konyaspor da. Bunu ben tabii çok yazık olarak söylüyorum. Çünkü aslında şu andaki bulunduğumuz durumu da buna bağlamak kolaylık olur. Ben kolaycı bir insan değilim. Her zaman temel nedenleri merak eden bir insanım. Kolaycılık olarak düşünülmesin ama buradan ikinci dönemimizdeki ayrılışımızda kulüp kasasında para olan bir pozisyondaydı. Şu an transfer soruyorsunuz ve biz doyurucu bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sonuçta kota var. Kota için de bir şeyler yapalım derseniz çok ciddi para lazım. Diğer taraftan da oyuncularımız, oyuncuların hak edişleri ve bununla beraber bu hak edişlerin üzerine eklemlenmiş borç ve bununla beraber de transfer ihtiyacı var. Çok kolay çözülecek bir denklem gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.