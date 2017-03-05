Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 1-0 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, müsabakada rakiplerinden daha iyi oynadıklarını ancak girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ifade etti.



Şahin, oyuncularının kazanmak için ellerinden geleni yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Sonuçtan daha çok üzüldüğüm, bende soru işareti bırakan şey, en büyük destekçimiz olan seyirciydi. Tam oyunu çevirebileceğimiz dakikalarda, rakibin direncinin kırılabileceği, oyun düzenini değiştirip daha çok hücum hattında etkili olabileceğimiz dakikalarda anlam veremediğim bir olayla karşılaştım. Buralı olmamdan dolayı da çok üzüldüm. Hiç görmek istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Oyunu çevirebilirdik, üstünlük sağlayıp gol de atabilirdik. Bu bahane değil. Buraya kadar bu oyuncularla geldik, kalan 11 maçta da onlarla devam edeceğiz. Başka hiçbir seçeneğimiz yok, ben onlara güveniyorum. Bu takım için neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. İçeride ve dışarıda istemediğimiz olaylar var. Ne olursa olsun ben hepsine teşekkür ediyorum."

Kocaman: "Son derece sevinçliyim"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımların acil puan ihtiyacından dolayı sportif anlamda şiddeti ve gerilimi yüksek bir maç oynandığını dile getirdi.



Karşılaşmaya kontrollü başladıklarını aktaran Kocaman, "Böyle bir dönemde kazandığımız için son derece sevinçliyim. Adanaspor'a da hem 'geçmiş olsun' diyor hem de başarılar diliyorum. Taraftar açısından bakıldığı zaman da şiddetin ve öfkenin olduğu zamanlar yaramıyor. Kulübe ve takıma zarar verici oluyor. Bir kere daha aklıselime davet etmekten başka yapacağımız şey yok." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, karşılaşmanın ardından bazı taraftar grupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

